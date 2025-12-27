Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că urmează să discute cu aliații săi europeni în timpul unei escale în Canada, în drum spre Statele Unite. Anunțul a fost făcut într-un dialog cu jurnaliști, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, în timpul zborului către Florida, potrivit agenției France-Presse.

„Suntem acum în zbor către Florida, în Statele Unite. În drum, vom face o escală în Canada. Voi avea o reuniune cu premierul Canadei (Mark) Carney. Împreună, prevedem să discutăm online cu lideri europeni”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a precizat că va avea o întâlnire cu premierul Canadei, Mark Carney, iar ulterior intenționează să participe la o discuție online cu mai mulți lideri europeni, pentru a coordona pozițiile înaintea întrevederii cu partea americană.

Prime Minister Carney spoke with President Zelenskyy to discuss the latest developments in ongoing peace talks. He affirmed Canada’s commitment to Ukraine throughout these negotiations and emphasised the need to maintain pressure on Russia to negotiate.https://t.co/NDutNTlHSb — Prime Minister of Canada (@CanadianPM) December 26, 2025

După escala din Canada, Zelenski urmează să ajungă în Florida, unde va fi primit duminică de președintele american Donald Trump. Discuțiile sunt axate pe negocierile privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, cu accent pe subiectul sensibil al teritoriilor din estul Ucrainei.

Anterior, Zelenski a declarat pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu Trump asupra unui cadru general de pace. El a arătat că este dispus să supună acest plan unui referendum național, dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Zelenski a explicat că organizarea unui referendum într-o țară aflată în război ar presupune dificultăți politice, logistice și de securitate considerabile. Din acest motiv, un armistițiu de minimum 60 de zile ar fi, în opinia sa, perioada minimă necesară pentru pregătirea și desfășurarea votului.

El a mai spus că, deși există unele progrese în discuțiile cu partea americană, condițiile propuse rămân dificile pentru Ucraina. Liderul de la Kiev a subliniat că preferă să obțină o poziție mai puternică în privința teritoriilor, dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, consideră că decizia trebuie transferată către populație.

Potrivit unor surse citate de Axios, partea americană consideră un pas important faptul că Zelenski nu mai exclude explicit concesiile teritoriale și ia în calcul organizarea unui referendum. Un oficial american de rang înalt a declarat că Moscova ar înțelege necesitatea unui armistițiu în cazul convocării unui astfel de vot, însă ar prefera un calendar mai scurt decât cel propus de Kiev.

Zelenski a comparat eventualul referendum cu votul pentru Brexit din Marea Britanie, descriindu-l drept un proces extrem de polarizant, cu campanii intense de ambele părți. Diferența majoră ar fi însă contextul, respectiv organizarea unui astfel de vot într-o țară devastată de război și într-un interval de timp mult mai scurt.