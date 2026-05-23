Friedrich Merz a sugerat ca Ucraina să poată participa la reuniunile Uniunii Europene fără drept de vot, ca etapă intermediară către aderarea deplină la blocul comunitar. Potrivit liderului de la Berlin, această formulă ar putea facilita un eventual acord de pace în războiul declanșat de Rusia în urmă cu peste patru ani.

În replică, Volodimir Zelenski a transmis într-o scrisoare adresată liderilor europeni, consultată de Reuters, că această propunere este inadecvată și că Ucraina trebuie să aibă o voce reală în procesul decizional european.

Totodată, Zelenski a subliniat că plecarea de la putere a premierului ungar Viktor Orban, un critic constant al aderării Ucrainei la UE, în urma alegerilor recente, creează o oportunitate favorabilă pentru accelerarea negocierilor de aderare.

„Ar fi incorect ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a spus Zelenski în mesajul său. „Este momentul potrivit pentru a avansa cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin şi semnificativ”, a pledat el.

Scrisoarea a fost transmisă președintelui Consiliului European, António Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Volodimir Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul acordat în contextul războiului și a afirmat că Ucraina acționează ca un bastion împotriva agresiunii ruse în apărarea întregului bloc format din 27 de state membre ale Uniunii Europene.

„Apărăm Europa – pe deplin, nu parţial şi nu cu jumătăţi de măsură”, arată Zelenski în mesaj. „Ucraina merită o abordare echitabilă şi cu drepturi egale în cadrul Europei”, punctează liderul ucrainean.

Friedrich Merz a propus acordarea unui rol direct pentru Ucraina în structurile Uniunea Europeană, ca etapă intermediară către aderarea deplină, o măsură pe care o consideră utilă în eforturile de a facilita un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, potrivit Reuters.

Într-o scrisoare adresată liderilor europeni, consultată de Reuters, Merz a sugerat introducerea unui statut de „membru asociat”, care ar permite reprezentanților Ucrainei să participe la summituri și reuniuni ministeriale ale UE, însă fără drept de vot.

Friedrich Merz a propus ca statele membre ale Uniunea Europeană să își asume un „angajament politic” de a activa clauza de asistență reciprocă a blocului în cazul Ucrainei, ca parte a unui mecanism menit să ofere o garanție de securitate mai substanțială.

În acest context, o traiectorie clară de aderare la UE ar putea avea un rol esențial pentru Volodimir Zelenski, în special pentru a convinge populația ucraineană să accepte eventuale acorduri de pace, mai ales în scenariul în care Ucraina nu își recâștigă integral teritoriul sau nu devine membră a NATO, potrivit analiștilor.

Pe de altă parte, oficialii europeni consideră nerealist ca Ucraina să obțină statutul de membru cu drepturi depline în următorii ani, chiar dacă anul 2027 a fost menționat într-un plan de pace discutat între Statele Unite, Ucraina și Rusia.

Propunerea lui Merz este văzută ca o încercare de a găsi o soluție de compromis între o aderare accelerată și actualul statut al Ucrainei de țară candidată aflată la începutul procesului de integrare europeană.

„Propunerea mea reflectă situaţia particulară a Ucrainei, o ţară aflată în război. Aceasta va contribui la facilitarea negocierilor de pace în curs, ca parte a unei soluţii de pace negociate”, a scris Merz, adăugând că acest lucru este „esenţial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci şi pentru cea a întregului continent”.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este, în mod obișnuit, unul lung și birocratic, bazat pe negocieri complexe și reforme juridice menite să alinieze statele candidate la standardele democratice și economice ale blocului.

Aderarea necesită, de asemenea, acordul și ratificarea tuturor celor 27 de state membre, ceea ce poate încetini semnificativ parcursul unui candidat.

În propunerea sa, Friedrich Merz a descris avantajele unui posibil statut de „membru asociat” pentru Ucraina, o categorie care nu există în prezent în cadrul UE. Acesta ar putea include un comisar fără drept de vot în Comisia Europeană și reprezentanți fără drept de vot în Parlamentul European.

Totodată, ar putea fi introdus un mecanism de revizuire sau suspendare a statutului, în cazul unor regrese în respectarea statului de drept sau în procesul de reformă.

Merz a precizat că intenționează să discute ideea cu liderii europeni și să înființeze un grup de lucru pentru detalierea propunerii, subliniind că obiectivul este găsirea unor soluții flexibile pentru statele candidate.

Ucraina a obținut statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar deschiderea negocierilor de aderare a fost aprobată în decembrie 2023 și lansată oficial în 2024.