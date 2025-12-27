Israelul a devenit vineri prima țară din lume care a recunoscut oficial Somalilandul drept „stat independent și suveran”, o decizie care a stârnit reacții vehemente din partea Somaliei și a Uniunii Africane, precum și critici din partea altor state regionale și internaționale.

Ministerul de Externe de la Mogadishu a calificat hotărârea Israelului drept un „atac deliberat” asupra suveranității Somaliei, avertizând că aceasta ar putea submina pacea și stabilitatea în regiune. În comunicatul său, autoritățile somaleze au subliniat că recunoașterea unilaterală a Somalilandului creează un precedent periculos și a stârnit nemulțumirea comunității internaționale.

Uniunea Africană a transmis, la rândul său, că respinge ferm gestul Israelului și a avertizat că orice tentativă de a submina unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Somaliei ar putea avea repercusiuni pentru întreg continentul african.

Președintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf, a reiterat că Somaliland rămâne parte integrantă a Republicii Federale Somalia, un stat membru al organizației panafricane, și că recunoașterea sa ca entitate independentă nu este acceptată nici de Uniunea Africană, nici de majoritatea comunității internațional, potrivit AFP.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu anunțase anterior „recunoașterea oficială a Republicii Somaliland ca stat independent și suveran”, explicând că aceasta se înscrie în spiritul Acordurilor Abraham, care au condus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Netanyahu l-a invitat totodată pe președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, într-o vizită oficială, cu scopul de a întări cooperarea bilaterală.

Liderul de la Hargeisa a salutat decizia Israelului, afirmând într-un mesaj publicat pe platforma X că este vorba despre începutul unui „parteneriat strategic” și descriind momentul drept „istoric”.

El a mai precizat că Somaliland este pregătit să se alăture Acordurilor Abraham, iar decizia israeliană a fost primită cu entuziasm de populația locală, sute de oameni ieșind în stradă pentru a sărbători, fluturând steagurile regiunii.

Reacțiile negative nu au întârziat să apară. Turcia, aliat apropiat al Somaliei, a condamnat inițiativa Israelului, considerând-o o ingerință directă în afacerile interne ale Somaliei și parte a unei politici „expansioniste”.

Egiptul a anunțat că ministrul său de Externe a discutat cu omologii din Turcia, Somalia și Djibouti, exprimând sprijinul deplin pentru unitatea și integritatea teritorială a Somaliei.

Într-o convorbire telefonică făcută publică, Benjamin Netanyahu i-a transmis lui Abdullahi că noua relație ar putea deschide oportunități economice importante și a promis că va informa administrația Trump despre dorința Somalilandului de a adera la Acordurile Abraham.

Somaliland, autoproclamat stat independent din 1991, dispune de propriile instituții, monedă, pașapoarte și forțe armate și ocupă o poziție strategică la Golful Aden.

Totuși, lipsa recunoașterii internaționale a menținut regiunea într-o izolare profundă, cu acces limitat la finanțare, ajutor extern și investiții.

Analiștii consideră că motivele Israelului sunt în mare parte strategice, regiunea Mării Roșii fiind de interes major pentru securitatea statului israelian, mai ales în contextul tensiunilor cu rebelii houthi din Yemen.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicației New York Post, că se opune recunoașterii Somalilandului de către Statele Unite, subliniind că majoritatea oamenilor nu cunosc suficient această regiune și că SUA nu au în vedere un pas similar cu cel făcut de Israel.