Actorul și regizorul Mohammed Bakri, cunoscut pentru susținerea cauzei palestiniene și pentru documentarul său „Jenin, Jenin”, a murit, miercuri, într-un spital din Israel. Bakri a decedat la Centrul Medical Galileea din Nahariia, în nordul Israelului. Familia sa a spus că moartea a survenit din cauza unor probleme cardiace și pulmonare.

„Mohammed Bakri a murit miercuri la Centrul Medical Galileea din Nahariia, în nordul Israelului”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al spitalului, Gal Zaid.

Postul de radio arabo-israelian A-Shams a publicat un mesaj de omagiu pe rețelele sociale, spunând că Bakri a fost o „voce liberă”. Postul de radio a precizat că, încă de la începutul carierei sale în teatru, Bakri nu vedea arta doar ca pe o formă de distracție, ci ca pe un mod de a atrage atenția și de a provoca reflecție.

De asemenea, au spus că documentarul său „Jenin, Jenin” a fost un moment important care a zguduit autoritățile israeliene și a stârnit discuții care au ajuns până în Parlamentul israelian și în instanțe. Postul de radio a afirmat că moștenirea lui Mohammed Bakri va rămâne, arătând că arta poate fi un mod de rezistență.

Iată mai jos trailerul documentarului „Jenin, Jenin”.

Mohammed Bakri s-a născut în Galileea în 1953, într-o familie musulmană, și avea cetățenie israeliană. El susținea cauza palestiniană, ceea ce l-a pus adesea în conflict cu autoritățile israeliene.

A fost actor de teatru și film, jucând în filme importante israeliene, dar și în producții internaționale cu regizori celebri precum Costa-Gavras sau Paolo și Vittorio Taviani. De asemenea, a apărut în al treilea sezon al serialului francez popular „Le Bureau des légendes”.

Rolul său de deținut palestinian într-o închisoare israeliană, în filmul „Beyond the Walls” (1984), i-a adus apreciere atât în Israel, cât și în străinătate.

Totuși, faima internațională i-a venit prin documentarul „Jenin, Jenin” (2002), care arăta presupuse crime comise de armata israeliană în tabăra de refugiați din Jenin, în timpul celei de-a doua Intifade. Filmul a fost contestat în justiție și interzis în Israel în 2022, Curtea Supremă considerându-l „defăimător”. În ciuda acestui lucru, documentarul a câștigat multe premii internaționale și a fost proiectat în cinematografe din întreaga țară.

Bakri a mai regizat și alte documentare despre viața palestinienilor din Israel.

El a fost tată a șase copii, dintre care trei sunt actori, inclusiv Saleh Bakri, care are o carieră de succes în actorie. Tatăl și fiul au apărut împreună de mai multe ori pe afișe de film.