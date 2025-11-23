Aviația israeliană a atacat ținte din sudul Beirutului, zonă controlată de Hezbollah, biroul premierului Benjamin Netanyahu anunțând că aeronavele IDF au lovit „în inima Beirutului” un sediu folosit de Șeful Personalului Hezbollah. Acesta este responsabil pentru operațiunile de consolidare și înarmare ale organizației.

Un oficial israelian citat de CNN a transmis că ținta lovită a fost Haytham Ali Tabatabai, considerat al doilea om ca importanță în structura militară a Hezbollah. Deocamdată nu există confirmări privind soarta lui.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că o persoană a murit și alte 21 au fost rănite în urma loviturilor aeriene. Atacul a avut loc într-o zonă dens populată, iar imaginile difuzate arată fum ieșind din etajele superioare ale unui bloc.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunile vor continua pentru a preveni amenințările la adresa locuitorilor din nordul Israelului. El a transmis că persoana care ridică mâna împotriva statului israelian „își va pierde mâna”.

Presa internațională notează că este primul atac israelian asupra capitalei Libanului din vara acestui an. Reuters transmite că cel puțin două persoane au murit și douăzeci au fost rănite, fiind transportate la spitalele din zonă.

Două surse — una israeliană și una libaneză din domeniul securității — confirmă că Israelul l-a vizat direct pe Ali Tabtabai. Este același nume indicat și în sancțiunile americane din 2016, când SUA au oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații despre acesta.

Un oficial american a declarat pentru Axios că Israelul nu a informat Washingtonul înainte de lovitură. Administrația americană ar fi fost notificată imediat după atac, deși oficialii știau de câteva zile că Israelul intenționează să intensifice operațiunile în Liban.

În septembrie 2024, un bombardament al IDF l-a ucis pe Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah. Ulterior, Israelul a detonat mii de pagere și dispozitive walkie-talkie folosite de grupare, provocând victime în rândul membrilor Hezbollah, dar și printre civili.

La 1 octombrie 2024, Teheranul a lansat un atac complex cu rachete și drone asupra Israelului, pentru a doua oară după atacul iranian din aprilie. Escaladarea a dus, în cele din urmă, la declanșarea Războiului de 12 Zile dintre cele două state, în iunie 2025.

A urmat un armistițiu mediat de SUA. Totuși, Israelul a continuat să lovească infrastructura Hezbollah și pozițiile grupării din sudul Libanului și Valea Bekaa.

În ultimii doi ani, atacurile Israelului asupra Hezbollah au dus la moartea lui Nasrallah, a unei părți importante din comandamentul militar al grupării și a aproximativ 5.000 de luptători.

Israelul susține că Hezbollah încearcă să se reînarmeze, încălcând prevederile încetării focului sprijinite de SUA. La rândul său, Hezbollah afirmă că a retras forțele din zona de frontieră și că respectă acordul, permițând armatei libaneze să se desfășoare în regiune.