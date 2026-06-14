Acordul dintre SUA și Iran întâmpină noi obstacole. Atacurile Israelului din Liban complică negocierile

Semnarea acordului-cadru dintre Statele Unite și Iran, prezentată în ultimele zile drept iminentă, este pusă sub semnul întrebării după noile atacuri israeliene asupra unor ținte din Liban. Oficiali iranieni susțin că acțiunile militare afectează procesul de pace și ridică semne de întrebare privind capacitatea Washingtonului de a-și respecta angajamentele.

În timp ce administrația Donald Trump și mediatorii internaționali continuă să vorbească despre apropierea unui acord, la Teheran există încă rezerve privind momentul și condițiile semnării.

Mohammad Baqer Qalibaf, unul dintre principalii negociatori iranieni, a reacționat după atacul lansat de Israel asupra suburbiei Dahiyeh din Beirut, zonă asociată Hezbollah. Acesta a transmis că astfel de acțiuni ridică întrebări privind voința sau capacitatea Statelor Unite de a respecta eventualele angajamente asumate în cadrul procesului de pace.

La rândul său, Mohammad Jafar Assadi, adjunct al comandamentului militar comun al Iranului, a declarat că atacurile israeliene asupra Beirutului nu vor rămâne fără răspuns.

Potrivit autorităților israeliene, operațiunea a vizat poziții ale Hezbollah după ce gruparea ar fi lansat proiectile către comunități din nordul Israelului, încălcând armistițiul existent în Liban, transmite Reuters.

În paralel cu tensiunile din teren, negociatorii din Qatar au ajuns duminică la Teheran pentru noi discuții menite să finalizeze documentul aflat în negocieri.

Președintele american Donald Trump și premierul pakistanez Shehbaz Sharif au declarat sâmbătă că se așteaptă ca acordul să fie semnat în scurt timp.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, documentul ar urma să fie semnat electronic, urmând apoi negocieri tehnice privind detaliile implementării.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a precizat că semnarea nu va avea loc duminică, deși nu a exclus posibilitatea realizării acesteia în zilele următoare.

Agenția iraniană Fars a relatat că autoritățile de la Teheran nu au luat încă o decizie finală și că documentul este analizat din punct de vedere politic, juridic și tehnic.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, proiectul de acord prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim și reluarea exporturilor energetice.

În schimb, Statele Unite ar urma să înceapă deblocarea unor active iraniene înghețate și să relaxeze anumite sancțiuni asupra exporturilor de petrol.

Surse apropiate negocierilor au afirmat că Washingtonul ar putea elibera active iraniene în valoare de aproximativ 25 de miliarde de dolari.

În ceea ce privește programul nuclear, documentul ar deschide o perioadă de aproximativ 60 de zile de negocieri suplimentare.

Un oficial iranian a declarat că Teheranul este dispus să mențină actuala situație privind activitățile nucleare până la încheierea unui acord final. De cealaltă parte, autoritățile americane susțin că obiectivul final rămâne eliminarea programului nuclear militar iranian și distrugerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit.

Iranul continuă însă să afirme că nu urmărește dezvoltarea unei arme nucleare și că uraniul îmbogățit ar putea fi diluat și păstrat pe teritoriul țării.

Războiul început la sfârșitul lunii februarie a provocat mii de victime, în special în Iran și Liban, și a afectat puternic piețele energetice internaționale.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a contribuit la creșterea prețurilor la energie, în timp ce confruntările dintre Israel și grupările susținute de Iran au continuat în mai multe zone din regiune.

În interiorul Iranului, acordul se confruntă și cu opoziția unei părți a taberei conservatoare. La manifestațiile organizate sâmbătă seară în mai multe orașe, participanți au criticat negocierile și au cerut abandonarea compromisurilor cu Statele Unite.