SUA pregătește un acord de pace cu Iranul. Axios: Se va negocia programul nuclear. Trump ezită să aprobe documentul final

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace preliminar privind un memorandum de înțelegere care ar urma să prelungească armistițiul și să deschidă negocieri directe asupra programului nuclear iranian. Potrivit unor oficiali americani și unor surse implicate în mediere, documentul nu a fost aprobat încă de președintele Donald Trump, iar Teheranul nu și-a confirmat oficial acceptul. În paralel, tensiunile militare continuă în Strâmtoarea Hormuz, unde au avut loc noi incidente între forțele iraniene și cele americane. Miza acordului de pace este uriașă pentru regiune și pentru piețele energetice internaționale.

Negociatorii americani și iranieni au convenit, în mare parte, asupra unui memorandum de înțelegere valabil 60 de zile, care ar urma să mențină actualul armistițiu și să permită începerea negocierilor privind programul nuclear al Iranului. Potrivit oficialilor implicați în discuții, documentul este văzut ca un posibil acord de pace care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu și să evite reluarea confruntărilor militare din regiune, informează Axios.

„Cu cât iranienii sunt dispuși să ofere mai mult, cu atât vor primi mai mult”, a spus unul dintre oficialii americani.

Potrivit oficialilor americani, documentul reprezintă un cadru diplomatic temporar și nu un acord final privind dosarul nuclear iranian. Scopul memorandumului este evitarea reluării conflictului și crearea unui spațiu pentru negocieri directe între cele două state.

„Acesta este un acord pentru a-i aduce pe toți la masa negocierilor. Vom stabili detaliile în cadrul negocierilor”, a declarat unul dintre oficialii americani.

Sursele citate susțin că termenii principali ai documentului au fost conveniți marți, însă atât Washingtonul, cât și Teheranul trebuie să obțină aprobarea conducerii politice. Oficialii americani afirmă că negociatorii iranieni ar fi transmis ulterior că sunt pregătiți să semneze memorandumului, însă Iranul nu a confirmat oficial acest lucru.

Donald Trump a fost informat în legătură cu detaliile acordului de pace, dar a cerut timp suplimentar pentru analiză.

„Președintele le-a transmis mediatorilor că dorește câteva zile să se gândească la asta”, a declarat un oficial american.

Memorandumul negociat de SUA și Iran include mai multe prevederi privind securitatea maritimă și reluarea transportului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Oficialii americani susțin că acordul de pace ar urma să garanteze transport maritim „fără restricții” prin strâmtoare. Potrivit unui oficial american, Iranul ar trebui să elimine minele navale din zonă în termen de 30 de zile și să renunțe la orice taxe sau acțiuni de intimidare asupra navelor comerciale.

În schimb, Statele Unite ar urma să ridice gradual blocada navală asupra porturilor iraniene și să acorde unele derogări de la sancțiuni, pentru a permite Iranului să reia exporturile de petrol.

Proiectul discutat de administrația Trump cu aliații săi prevede și accesul Iranului la active înghețate estimate la aproximativ 12 miliarde de dolari. Negocierile din următoarele 60 de zile ar urma să includă discuții despre stocurile de uraniu puternic îmbogățit și limitarea programului nuclear iranian sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Administrația Trump a prezentat proiectul memorandumului mai multor aliați, inclusiv Israelului, însă documentul provoacă nemulțumiri la Ierusalim. Surse diplomatice susțin că Israelul consideră că acordul amână prea mult eventualele concesii nucleare concrete ale Iranului.

Documentul ar include și menținerea unui armistițiu permanent între Israel și Hezbollah în Liban, subiect care a provocat discuții tensionate între Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

China încearcă, la rândul său, să obțină sprijin în Consiliul de Securitate al ONU pentru validarea unui eventual acord, în contextul în care Beijingul urmărește stabilizarea fluxurilor comerciale și energetice din regiunea Golfului.

În același timp, Iranul încearcă să negocieze separat cu Omanul un mecanism privind administrarea traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a reacționat dur și a amenințat Omanul cu represalii dacă va accepta introducerea unor taxe de navigație negociate cu Teheranul.

Deși negocierile privind acordul de pace continuă, tensiunile dintre SUA și Iran nu au dispărut. În ultimele 48 de ore au avut loc noi incidente militare în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Teheranul a vizat joi o bază aeriană americană din Kuweit, după ce Washingtonul a anunțat detectarea unei operațiuni cu drone iraniene în apropierea strâmtorii.

Garda Revoluționară iraniană a transmis că 26 de nave comerciale și petroliere au primit permisiunea de a traversa zona în ultimele 24 de ore și a avertizat că toate navele trebuie să solicite autorizare pentru tranzit.

IRGC a precizat că patru nave comerciale care circulau cu transponderele dezactivate au fost interceptate miercuri noapte. Două dintre acestea au fost oprite, iar alte două au fost obligate să se întoarcă.

În paralel, prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2% joi dimineață, însă a rămas sub pragul de 100 de dolari pe baril, semn că investitorii încă speră într-un acord diplomatic care să evite escaladarea conflictului.

La Moscova, ministrul adjunct de externe al Iranului, Ali Bagheri, a reiterat solicitarea Teheranului privind eliberarea activelor iraniene blocate fără condiții suplimentare.

În același timp, Amnesty International a anunțat că autoritățile iraniene au arestat peste 6.000 de persoane de la începutul ofensivei lansate de SUA și Israel pe 28 februarie, inclusiv protestatari, jurnaliști, avocați și activiști pentru drepturile omului.