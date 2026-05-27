Donald Trump respinge transferul uraniului îmbogățit al Iranului către Rusia sau China

Donald Trump a anunțat miercuri, 27 mai 2026, că SUA se opun transferului uraniului îmbogățit al Iranului către Rusia sau China și nu vor ridica sancțiunile împotriva Iranului, în timp ce Washingtonul și Teheranul negociază un posibil acord pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu și menținerea liberă a Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a spus că nu este de acord ca Rusia sau China să primească uraniul îmbogățit al Iranului, în cadrul unui posibil acord dintre Iran și SUA pentru oprirea conflictului. La o ședință a Cabinetului de la Casa Albă, el a afirmat că nu s-ar simți confortabil cu o astfel de variantă.

Anterior, Kremlinul anunțase că ar accepta uraniul Iranului pentru a ajuta la încheierea unui acord de pace. China ar putea fi dispusă să facă același lucru, potrivit presei internaționale.

Trump mai spusese luni, pe Truth Social, că uraniul îmbogățit al Iranului va fi distrus fie în SUA, fie în Iran, fie într-un alt loc acceptat de toate părțile. Aceste declarații au apărut în timp ce SUA și Iranul transmit că încearcă să ajungă la un acord, măcar temporar, pentru a opri războiul din Orientul Mijlociu, care durează de trei luni. Între timp, prețul petrolului a scăzut după ce secretarul de stat Marco Rubio a spus că SUA vor să ofere diplomației toate șansele pentru a avea succes.

„Nu, nu m-aș simți confortabil cu o astfel de înțelegere”, a punctat Trump.

Trump a spus că SUA nu discută despre reducerea sancțiunilor împotriva Iranului și nici despre oferirea de bani ca parte a unui acord. El a afirmat că SUA vor păstra controlul asupra banilor iranieni blocați și că aceștia vor fi returnați doar dacă Iranul „se va comporta corespunzător” și va face ceea ce cer americanii. Trump a subliniat că, deocamdată, acest lucru nu se întâmplă și că sancțiunile și banii nu au legătură unul cu altul.

El a spus că nu va accepta un acord temporar prin care Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului. În timpul războiului, circulația petrolierelor prin zonă a fost blocată. Trump a afirmat că strâmtoarea trebuie să rămână deschisă pentru toate țările și că nimeni nu va avea control asupra ei. El a adăugat că acest subiect face parte din negocierile aflate în desfășurare.