Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, într-o postare publică, că o Americă mai puternică este construită prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie.

Reprezentanța diplomatică a subliniat că, pe parcursul anului 2025, Statele Unite și România au colaborat îndeaproape pentru întărirea securității regionale și pentru consolidarea poziției NATO pe flancul estic.

Potrivit Ambasadei SUA, parteneriatul bilateral s-a reflectat în mai multe momente importante desfășurate pe parcursul anului.

Unul dintre acestea a fost Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Donald Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare la nivelul de 5% din PIB, măsură considerată esențială pentru întărirea capacității de descurajare a Alianței Nord-Atlantice.

De asemenea, exercițiul militar Saber Guardian 25 a contribuit la sporirea interoperabilității și a coordonării operaționale între forțele participante, în timp ce participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show a fost prezentată ca un pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării aeriene.

Totodată, Ambasada a amintit exercițiul Sea Breeze 2025, care a susținut securitatea în regiunea Mării Negre alături de partenerii regionali.

În ansamblu, aceste acțiuni au fost descrise drept parte a eforturilor comune din 2025 pentru întărirea securității transatlantice și pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire și determinare în apărarea intereselor comune.