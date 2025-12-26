SUA și România și-au consolidat parteneriatul strategic în 2025. Mesajul transmis de Ambasada Statelor Unite în a doua zi de Crăciun
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, într-o postare publică, că o Americă mai puternică este construită prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie.
Reprezentanța diplomatică a subliniat că, pe parcursul anului 2025, Statele Unite și România au colaborat îndeaproape pentru întărirea securității regionale și pentru consolidarea poziției NATO pe flancul estic.
Potrivit Ambasadei SUA, parteneriatul bilateral s-a reflectat în mai multe momente importante desfășurate pe parcursul anului.
Unul dintre acestea a fost Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Donald Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare la nivelul de 5% din PIB, măsură considerată esențială pentru întărirea capacității de descurajare a Alianței Nord-Atlantice.
De asemenea, exercițiul militar Saber Guardian 25 a contribuit la sporirea interoperabilității și a coordonării operaționale între forțele participante, în timp ce participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show a fost prezentată ca un pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării aeriene.
Totodată, Ambasada a amintit exercițiul Sea Breeze 2025, care a susținut securitatea în regiunea Mării Negre alături de partenerii regionali.
În ansamblu, aceste acțiuni au fost descrise drept parte a eforturilor comune din 2025 pentru întărirea securității transatlantice și pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire și determinare în apărarea intereselor comune.
Postarea integrală a reprezentanței americane la București
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie. În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic.
Printre momentele importante ale acestui an se numără:
✔️ Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, întărind capacitatea de descurajare a Alianței.
✔️ Exercițiul Saber Guardian 25, care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante.
✔️ Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show, consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene.
✔️ Exercițiul Sea Breeze 2025, care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali.
Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune”, este mesajul postat vineri, 26 decembrie, pe pagina „U.S. Embassy Bucharest”.
