Potrivit estimărilor, SUA urmează să producă aproximativ 53 de trilioane de dolari până la orizontul anului 2040, în timp ce China se apropie semnificativ de această cifră, cu o producție estimată la aproape 48 de trilioane de dolari la prețuri curente.

India, care în anii 2010 era clasată mult mai jos, este proiectată să urce pe poziția a treia în topul economiilor mondiale bazate pe PIB nominal, potrivit The Times.

Raportul indică și alte evoluții notabile: Marea Britanie ar urma să reintre în top 5 economii mondiale până în 2040, depășind Japonia, datorită unei creșteri moderate a PIB-ului în următorii ani.

Germania își va menține locul în fața Marii Britanii în clasament, dar diferențele de creștere între economiile europene vor face ca Franța să rămână în afara primelor poziții.

În schimb, balanța puterii economice continuă să se îndrepte spre est, pe măsură ce economiile din Asia, inclusiv China și India, înregistrează rate de creștere superioare celor din economiile avansate.

Acest trend reflectă un proces structural mai amplu de redistribuire a influenței financiare pe termen lung, potrivit analizei think-tank-ului.

Pe lângă dimensiunea totală a economiilor, raportul atrage atenția și asupra nivelului de trai: în ciuda creșterii economice, unele țări ar putea înregistra modificări în clasamentul PIB pe cap de locuitor. De exemplu, poziția Marii Britanii în acest indice este prognozată să scadă în următorii ani, ceea ce sugerează că veniturile medii nu vor crește în ritmul anticipat pe baza creșterii brute a economiei.

Analiza subliniază, de asemenea, faptul că tendințele demografice, investițiile în tehnologie și productivitatea forței de muncă vor juca un rol esențial în modul în care aceste economii se vor poziționa în raport cu restul lumii. Mutarea treptată a centrului de greutate economic dinspre națiunile occidentale spre Asia este perceptibilă în evoluția proiecțiilor la nivel global.