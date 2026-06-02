Studiu Deloitte: Piața globală a asigurărilor va crește cu 150% până în 2035, susținută de digitalizare, cerere crescută de protecție și extinderea piețelor emergente

Piața globală a asigurărilor va intra până în 2035 într-o etapă de expansiune accelerată, la nivel mondial, în contextul creșterii cererii de protecție financiară, al digitalizării industriei și al extinderii piețelor emergente, potrivit Deloitte. Evoluția este determinată de transformări economice și sociale profunde, dezvoltate în perioada 2024–2035.

Piața globală a asigurărilor intră într-o etapă de expansiune accelerată, în care primele brute subscrise sunt estimate să crească cu aproximativ 150% până în 2035. Această evoluție este susținută de o cerere tot mai mare pentru protecție financiară, de extinderea piețelor insuficient acoperite și de transformarea digitală a industriei, conform studiului Deloitte „The future of insurance 2035. Anticipating change, building resilience, and securing long-term relevance”.

În segmentul asigurărilor de viață și sănătate (Life & Health), piața este prognozată să înregistreze o creștere medie anuală de aproximativ 3% până în 2035, când ar putea ajunge la 4.800 de miliarde de dolari. În 2024, acest segment a consemnat cel mai puternic avans din ultimul deceniu, cu o creștere de 5% a primelor brute subscrise, impulsionată în special de produsele cu componentă de economisire. În același timp, asigurările de sănătate sunt așteptate să depășească ritmul de creștere al asigurărilor de viață, pe fondul majorării costurilor medicale și al presiunii tot mai mari asupra sistemelor publice de sănătate.

Pe segmentul asigurărilor generale (Property & Casualty), piața și-a dublat dimensiunea în ultimele două decenii, ajungând la aproximativ 2.400 de miliarde de dolari la finalul anului trecut. Tendința de creștere este așteptată să continue, astfel încât piața s-ar putea dubla din nou până în 2040. Evoluția este susținută de două motoare principale: pe de o parte, creșterea cererii pentru asigurări de bunuri, în contextul intensificării riscurilor asociate catastrofelor naturale, iar pe de altă parte, amplificarea riscurilor comerciale complexe, precum amenințările cibernetice, perturbările lanțurilor de aprovizionare și provocările de mediu.

În ansamblu, creșterea pieței globale a asigurărilor va fi una susținută, dar neuniformă. În economiile avansate, ritmul de expansiune este de așteptat să se stabilizeze, în timp ce piețele emergente vor înregistra o accelerare, alimentată de extinderea clasei de mijloc, adoptarea rapidă a tehnologiilor digitale și reformele sistemelor de protecție socială.

„Avansul rapid al pieței asigurărilor la nivel global reflectă o schimbare structurală a profilului de risc și a cererii pentru soluții de protecție. Pe măsură ce riscurile devin mai diverse și mai complexe, se modifică și așteptările clienților, atât în ceea ce privește acoperirea, cât și modul de accesare a produselor. În acest context, companiile care investesc din timp în digitalizare, își adaptează modelele de distribuție și dezvoltă produse relevante vor avea o poziție mai bună pentru a valorifica oportunitățile de creștere din următorul deceniu. Inclusiv modernizarea proceselor de raportare financiară, în contextul noilor cerințe de reglementare, care devin tot mai stricte, pot fi gestionate mai eficient cu ajutorul tehnologiei și al analizei avansate a datelor, generând în același timp o transparență și o calitate mai ridicată a informațiilor”, a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit și Servicii Conexe, Deloitte România.

Studiul mai arată că, în contextul în care aproximativ 48% din populația globală nu beneficiază de forme de bază de protecție socială, sectorul public și cel privat vor colabora pentru a reduce decalajele existente în domenii esențiale precum sănătatea, serviciile sociale și reziliența la fenomene meteo extreme, în special în cazul comunităților vulnerabile.

Totodată, analiza examinează evoluția potențială a pieței globale de asigurări în perioada 2024–2035, acoperind atât segmentul asigurărilor de viață și sănătate, cât și pe cel al asigurărilor generale. Studiul oferă o perspectivă amplă asupra principalelor transformări care vor remodela industria de profil în următorul deceniu.

Concluziile sunt fundamentate pe date de piață, proiecții macroeconomice și pe opiniile unor lideri globali din domeniul managementului riscului, oferind astfel o imagine integrată asupra direcțiilor de evoluție ale sectorului asigurărilor.

„În România, evoluția globală scoate în evidență potențialul de dezvoltare a industriei asigurărilor. Nivelul redus de penetrare a asigurărilor indică o acoperire insuficientă a riscurilor, în timp ce cererea pentru produse de protecție – inclusiv în zone precum sănătate, agricultură sau riscuri cibernetice – rămâne sub-exploatată. În paralel, digitalizarea accelerează schimbarea comportamentului consumatorilor și reduce barierele de acces. Asigurătorii care vor reuși să simplifice oferta și să o adapteze la specificul pieței locale pot susține o creștere mai rapidă și mai sustenabilă a pieței în perioada următoare”, a adăugat Ana Șerban, Director Soluții de Actuariat și de Asigurare, Deloitte România.

