Alertă de vreme extremă. Pericol de inundații în 17 județe până marți și furtuni în mare parte din țară. Cod portocaliu și RO-ALERT în Ilfov

Românii se confruntă cu un val de fenomene meteo extreme. Hidrologii au emis un Cod galben de inundații valabil până marți pentru râuri din 17 județe, în timp ce ANM avertizează că aproape toată țara va fi afectată de furtuni violente, vijelii și grindină. În Ilfov a fost transmis deja un mesaj RO-ALERT, iar pompierii recomandă măsuri urgente de siguranță.

Hidrologii anunţă că, începând de luni, 1 iunie 2026, la prânz, pe râuri din 17 judeţe, din bazinele hidrografice Someş, Crasna, Barcău, Mureş, Argeş, Ialomiţa şi Buzău, se pot produce inundaţii locale şi creşteri de niveluri, cu depăşirea cotelor de atenţie, fiind emisă o atenţionare Cod galben.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben valabilă de luni, de la ora 12:00, până marţi, 2 iunie 2026, la aceeaşi oră, pe râuri din bazinele hidrografice Someş, Crasna, Barcău, Mureş, Argeş, Ialomiţa şi Buzău.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie”, au transmis hidrologii.

Codul galben vizează râurile din bazinele hidrografice:

Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),

Someş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare),

Crasna (judeţele Sălaj şi Satu Mare),

Barcău (judeţele Sălaj şi Bihor),

Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele Harghita, Mureş şi Alba),

Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba),

Argeş – bazin superior,

Dâmboviţa – bazin superior (judeţele Argeş şi Dâmboviţa),

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov),

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Prahova şi Ialomiţa),

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

Meteorologii au emis, duminică după-amiază, o avertizare cod portocaliu de furtună pentru localităţi din judeţul Ilfov, dar şi o avertizare cod galben pentru Capitală.

Potrivit ANM, până la ora 16:30, în judeţul Ilfov, localităţile Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia şi Dascălu, este cod portocaliu.

„Se vor semnala: Averse torenţiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60…75 km/h, grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm)”, a transmis ANM.

De asemenea, până la ora 17:00, este cod galben în Bucureşti.

„Se vor semnala: Vijelie cu rafale de 50…65 km/h”, arată ANM.

ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că, pentru avertizarea şi informarea populaţiei din proximitatea avertizării cod portocaliu, a fost transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT.

Cu ce recomandări vin pompierii pentru populație:

Amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;

În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora.

Meteorologii anunţă că, duminică, vor fi intensificări ale vântului, ploi torenţiale şi descărcări electrice în centrul şi sud-vestul ţării, în Carpaţii Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia. În Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj, este Cod galben de vânt puternic.

Luni, aproape toată ţara va fi sub atenţionare Cod galben de furtuni. În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări şi condiţii de grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, valabilă duminică, între orele 10:00 şi 21:00.

„Duminică (31 mai) vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h, precum şi în zona montană înaltă cu rafale de 60…80 km/h. După-amiază şi seara în zona Carpaţilor Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii şi grindină. Pe arii restrânse vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp”, a transmis ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Astfel, vântul va avea intensificări în sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

O altă atenţionare Cod galben este valabilă de luni, de la ora 12:00, până marţi, la ora 10:00, aceasta vizând instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate.

„Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi pe spaţii mici de 40…50 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

În zona municipiului Bucureşti, duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiază şi seara când vor fi perioade cu averse (4…6 l/mp şi izolat posibil peste 10 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Vor fi condiţii de grindină. Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 13…15 grade.

Luni, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15…16 grade.