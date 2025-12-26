În luna septembrie, datoria administraţiei publice, cunoscută ca și „datoria guvernamentală”, a urcat de la 1.084 de miliarde de lei până la 1.095 de miliarde de lei, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut de la 58,3% (luna august) până la 58,9% (PIB conform comunicatului INS din 5 decembrie 2025).

În luna septembrie, datoria pe termen mediu şi lung a crescut de la 1.021 miliarde de lei (luna august) la 1.031 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt a urcat de la 63,107 miliarde de lei (luna august) la 64,112 miliarde lei. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 894,893 miliarde de lei, a fost reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 177,235 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 504,22 miliarde lei, cea în euro la 478,25 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 110,05 miliarde, echivalent lei.

În septembrie, datoria administraţiei publice centrale a crescut de la 1.059 miliarde lei (luna august) la 1.070 miliarde lei, din care 1.006 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (484,877 miliarde de lei) şi în euro (472,605 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a urcat de la 24,733 miliarde de lei (luna august) la 24,991 miliarde de lei, din care 24,955 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

În septembrie, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 538,656 miliarde de lei (529,577 miliarde lei în luna august), respectiv 29% din PIB (28,5% din PIB, în luna august), din care 519,06 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 19,597 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

În luna septembrie, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 556,367 miliarde de lei (554,679 miliarde lei, în luna august), respectiv 29,9% din PIB (29,8% din PIB, în luna august), din care 550,974 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 5,393 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.

Potrivit sursei citate anterior, datele au fost actualizate conform notificării fiscale din luna octombrie.