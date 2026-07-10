 Franța adaugă un nou milionar la fiecare 15 minute. Cum se poziționează Europa în clasamentul averilor

Numărul milionarilor în dolari continuă să crească la nivel mondial, iar Europa contribuie semnificativ la această evoluție. Datele analizate de UBS arată că aproape un milion de persoane au intrat în categoria milionarilor în dolari americani în 2025, ceea ce înseamnă peste 2.680 de persoane noi în fiecare zi, aproximativ 112 pe oră sau aproape două persoane în fiecare minut.

Potrivit euronews.com, Europa a avut un rol important în această creștere, după Statele Unite. Regatul Unit a adăugat în medie 118 noi milionari în dolari pe zi, iar Franța aproximativ 95. La cursul actual de schimb, pragul de un milion de dolari echivalează cu aproximativ 875.000 de euro.

În cifre absolute, cele mai mari economii europene au înregistrat cele mai multe creșteri, datorită numărului deja ridicat de persoane cu averi de peste un milion de dolari. Regatul Unit, Franța și Spania s-au aflat imediat după Statele Unite în ceea ce privește numărul de noi milionari adăugați.

Dacă analiza este făcută în funcție de ritmul procentual de creștere, statele din Europa de Est și Europa Centrală ocupă primele poziții. Primele cinci locuri din clasamentul mondial al creșterilor procentuale au fost ocupate de țări europene, inclusiv state membre ale Uniunii Europene, țări candidate la UE, state EFTA și Regatul Unit.

Lituania a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, de 8%, ceea ce a însemnat 921 de noi milionari în dolari în 2025. Turcia s-a clasat pe locul al doilea, cu o creștere de 6,4%, echivalentă cu 5.650 de persoane care au depășit pragul de un milion de dolari.

Letonia a raportat o creștere de 5,7%, cu 1.131 de noi milionari, iar Ungaria a avut o majorare de 5,3%, adăugând 1.349 de persoane în această categorie. Irlanda a completat primele cinci poziții, cu o creștere de 5,2%, ceea ce a însemnat 9.491 de noi milionari.

Alte state europene au înregistrat, de asemenea, creșteri ale numărului de persoane cu averi de peste un milion de dolari. Polonia a avut un avans de 4%, iar Grecia de 3,5%.

Raportul UBS precizează că evoluția numărului de milionari depinde, într-o anumită măsură, de cât de aproape se aflau anumite persoane de pragul de un milion de dolari în anul anterior.

Creșterea numărului de milionari a fost diferită de la o țară la alta. Spania a înregistrat o creștere de 3,1%, Italia de 2,4%, Regatul Unit de 1,8%, Franța de 1,5%, Elveția de 1%, iar Germania de 0,9%.

În cazul acestor state, procentajele mai reduse reflectă faptul că populațiile de milionari sunt deja numeroase, astfel că ritmul de creștere este raportat la o bază mai mare.

Statele Unite au avut cea mai mare creștere la nivel mondial, cu 441.078 de noi milionari, reprezentând aproape jumătate din creșterea globală. În Europa, Regatul Unit a câștigat peste 43.000 de milionari în dolari într-un an, în timp ce Franța și Spania au adăugat fiecare peste 32.000.

Italia și Germania au intrat, de asemenea, în topul celor mai mari creșteri mondiale, fiecare cu peste 24.000 de noi milionari. Cele mai mari cinci economii europene s-au regăsit astfel între primele zece țări la nivel mondial după numărul de persoane care au depășit pragul de un milion de dolari.

În același clasament mondial s-au mai aflat Japonia, cu 31.428 de noi milionari, India, cu 31.033, Australia, cu 25.089, și Rusia, cu 21.951.

Transformarea datelor anuale în valori zilnice evidențiază ritmul de creștere al averilor. În Statele Unite, în 2025, o medie de 1.208 persoane au intrat zilnic în categoria milionarilor, echivalentul a aproximativ 47 pe oră.

În Europa, Regatul Unit a adăugat în medie 118 noi milionari pe zi, Franța 95, iar Spania 90. Italia a înregistrat aproximativ 67 de persoane noi pe zi în această categorie, iar Germania 66.

Potrivit analizei, niciuna dintre cele 56 de piețe incluse în eșantionul UBS nu a încheiat anul 2025 cu mai puțini milionari decât avea la începutul perioadei analizate.

La nivel global, peste 40% dintre milionarii incluși în raport locuiesc în Statele Unite, ceea ce reprezintă peste 23,6 milioane de persoane dintr-un total de aproximativ 57,5 milioane analizate. Europa de Vest găzduiește aproape 15 milioane de milionari, aproximativ un sfert din total.

Raportul UBS subliniază că numărul milionarilor dintr-o anumită țară nu indică întotdeauna dimensiunea economiei, puterea economică sau nivelul mediu al averii populației.

Diferențele sunt influențate și de factori precum proprietatea asupra locuințelor, economiile private pentru pensie și existența unor stimulente fiscale pentru economisire și investiții.

UBS definește averea netă ca valoarea activelor financiare și reale deținute de persoane fizice, în special locuințe, din care sunt scăzute datoriile acestora.