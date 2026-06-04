Europa vede o oportunitate de negociere cu Vladimir Putin. Ce plan discută Germania, Franța și Marea Britanie

Germania, Franța și Marea Britanie lucrează împreună cu Ucraina la un posibil plan prin care Rusia să fie atrasă din nou la masa negocierilor. Discuțiile vin într-un moment în care aliații europeni consideră că poziția președintelui Volodimir Zelenski s-a întărit, pe fondul pierderilor tot mai mari suferite de Rusia și al blocajului de pe front.

Planul nu este încă decis, iar oficialii europeni subliniază că orice hotărâre finală privind discuțiile cu Moscova îi aparține Ucrainei.

Oficiali din Germania, Franța și Marea Britanie au discutat în ultimele zile posibilitatea organizării unor negocieri care să implice atât Ucraina, cât și Rusia.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, cele trei state europene au abordat subiectul și cu reprezentanții Kievului. Scopul ar fi identificarea unui moment favorabil pentru relansarea contactelor diplomatice, în condițiile în care negocierile conduse până acum de Statele Unite nu au avansat.

Aliații europeni consideră că situația de pe front și dificultățile tot mai mari ale Moscovei ar putea crea o fereastră de oportunitate pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

Unul dintre motivele pentru care aliații europeni analizează acum această variantă este schimbarea de ritm din ultimele luni.

Forțele ruse continuă să sufere pierderi importante, iar frontul rămâne într-o situație de blocaj. În același timp, Ucraina a obținut tot mai multe rezultate prin atacuri cu drone în interiorul teritoriului rus.

Aceste lovituri au crescut presiunea asupra Kremlinului și au arătat că Ucraina poate afecta obiective importante dincolo de linia frontului.

În paralel, au apărut și semne de tensiune în interiorul aparatului de stat rus, inclusiv în zona economică. Oficialii europeni urmăresc aceste evoluții și încearcă să evalueze dacă ele pot influența calculul politic al lui Putin.

Un alt motiv pentru relansarea discuțiilor este apropierea unei noi ierni.

Aliații Ucrainei se tem că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra civililor și asupra infrastructurii energetice, așa cum a făcut și în anii precedenți. Obiectivul Moscovei ar fi slăbirea moralului populației și creșterea presiunii asupra conducerii de la Kiev.

Prin deschiderea unor discuții acum, statele europene ar încerca să evite un nou val de atacuri asupra orașelor ucrainene și asupra rețelei energetice.

Totuși, oficialii implicați în discuții insistă că Ucraina nu va fi împinsă să accepte o strategie cu care nu este de acord.

Nu toți oficialii europeni susțin ideea relansării negocierilor în acest moment.

Unii reprezentanți ai statelor E3 consideră că Putin nu a arătat până acum că este interesat de negocieri reale. Criticii spun că Rusia continuă să formuleze cereri maximale, inclusiv pretenția ca Ucraina să cedeze teritorii pe care Moscova nici măcar nu le controlează.

În opinia acestora, aliații ar trebui să profite de moment pentru a trimite mai multe arme Ucrainei și pentru a înăspri sancțiunile împotriva Kremlinului.

Acești oficiali susțin că presiunea ar trebui să vină asupra Moscovei, nu asupra Kievului, iar Rusia ar trebui să fie cea care cere negocieri, având în vedere dificultățile economice și pierderile militare tot mai mari.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis în repetate rânduri că Ucraina are nevoie urgentă de sisteme Patriot și de alte capacități de apărare antiaeriană.

Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene continuă, iar Kievul cere aliaților să crească presiunea asupra Moscovei.

Luna trecută, Zelenski a afirmat că Europa ar trebui să își definească un rol mai clar în eforturile diplomatice, care au fost dominate până acum de Statele Unite.