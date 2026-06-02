EXCLUSIV. Unirea cu Republica Moldova. Ideal național sau „Cal Troian” economic și demografic? Analiza riscurilor de securitate

În timp ce discursul despre reunificarea României cu Republica Moldova devine tot mai vocal în spațiul public, o analiză pragmatică a costurilor și a riscurilor demografice ridică semne de întrebare majore.

În podcastul de astăzi difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, jurnaliștii Mirel Curea și Dan Andronic au discutat despre „capcana” pe care Vladimir Putin ar putea-o întinde Bucureștiului prin acceptarea tacită a acestui proiect.

Mirel Curea a atras atenția asupra unei realități demografice care ar putea arunca în aer stabilitatea politică a Bucureștiului.

„În Republica Moldova există 300.000 de cetățeni ruși și un milion de rusofoni. În momentul în care se unesc cele două țări, ne vom trezi că avem 300.000 de cetățeni români care au și cetățenie rusă. Această populație și-ar face în minutul unu, în mod legitim și democratic, un partid în Parlamentul României,” a explicat jurnalistul.

Această masă critică de alegători ar putea funcționa ca o veritabilă „coloană a cincea”, oferind Kremlinului un pretext legal pentru intervenții armate viitoare.

Reamintim că Vladimir Putin a justificat invazia în Ucraina prin necesitatea de a proteja cetățenii ruși persecutați.

Un alt obstacol major identificat este cel al frontierelor. Ștefan Popescu a subliniat că o unire ar putea să nu fie recunoscută universal.

„Una este să fii două țări în NATO, Turcia și Grecia, și alta este să ai Federația Rusă direct la frontieră. Ce faci cu Transnistria? Cu cine semnezi tratatele?”, afirmă Ștefan Popescu.

Din punct de vedere economic, efortul de integrare ar depăși cu mult capacitatea actuală a bugetului național, având în vedere că infrastructura din Moldova necesită investiții de ordinul zecilor de miliarde de euro pentru a ajunge la standarde europene, într-un moment în care resursele UE sunt tot mai limitate.