Adevărul despre copiii lui Vladimir Putin. Documentele care au ieșit la iveală. Cum funcționează sistemul secret care îi protejează

O investigație realizată de unitatea „Systema” a Radio Free Europe/Radio Liberty susține că, la începutul anului 2026, au fost cheltuite cel puțin 3,5 milioane de ruble pentru salariile a trei guvernante care ar lucra în anturajul copiilor cei mici atribuiți președintelui rus Vladimir Putin și fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva.

Documentele analizate de jurnaliști acoperă o perioadă extinsă, între 2017 și 2026, și descriu o structură complexă de personal dedicat educației și îngrijirii copiilor, cuplată cu mecanisme administrative menite să le asigure statut legal și mobilitate în Rusia.

Conform investigației, cei doi copii menționați în documente — Ivan (născut în 2015) și Vladimir (născut în 2019) — ar fi fost îngrijiți, la începutul anului 2026, de cel puțin trei guvernante:

Sofia B., cetățeană a Bosniei și Herțegovinei

Irene E., cetățeană germană

Carol R., cetățeană sud-africană (care ar fi demisionat în mai 2026)

De-a lungul timpului, aproximativ 20 de tutori privați ar fi lucrat în cadrul acestui sistem, iar în același interval de timp, între patru și șase persoane ar fi fost implicate simultan în educația unui singur copil, în funcție de perioadă și specializare.

Potrivit documentelor citate, plata personalului este calculată individual, în funcție de orele lucrate. Contractele includ un salariu de bază de 167.000 de ruble, la care se adaugă bonusuri variabile. Există, de asemenea, indicii că o parte din remunerație ar putea fi achitată în numerar, conform corespondenței analizate.

Pentru a facilita angajarea și șederea în Rusia, guvernantele ar fi fost încadrate oficial ca „traducători seniori” în cadrul unui institut de reconversie profesională asociat Centrului Medical Internațional SOGAZ, o structură legată de cercuri apropiate de elita politică rusă.

Documentele descriu un regim educațional intensiv, cu accent pe limbile străine, în special engleză și germană. În unele cazuri, programele de studiu pentru copii foarte mici ar fi inclus un regim de tip „imersie lingvistică totală”.

Totodată, sunt menționate reguli stricte impuse personalului educațional:

interdicția de a impune convingeri religioase, politice sau ideologice

interdicția discutării temelor sexuale sau a educației sexuale fără acordul explicit al angajatorului

interdicția abordării subiectelor legate de comunitatea LGBT

Conform acelorași surse, personalul era supus unor controale medicale obligatorii înainte de angajare și după fiecare deplasare. Orice afecțiune care ar putea împiedica activitatea pentru mai mult de trei săptămâni putea duce la încetarea contractului.

În plus, guvernantele erau obligate să transmită rapoarte zilnice detaliate privind activitățile copiilor și erau, în numeroase cazuri, restricționate în ceea ce privește deplasările, fiind în mare parte limitate la complexul rezidențial Valdai.

Corespondența analizată sugerează că personalul educațional a lucrat în condiții restrictive, unele descrise chiar ca „regim de carantină”, cu interdicții de a părăsi reședința pentru perioade extinse.

Un fost cadru didactic citat în investigație a declarat că nu i-a fost comunicat clar cine era angajatorul real și că a perceput experiența ca pe un mediu rigid, în care executa sarcini fără informații complete despre context.

Potrivit investigației, documentele nu menționează explicit numele lui Vladimir Putin sau al Alinei Kabaeva, ci folosesc termeni precum „tutori” sau „sarcini”. Identificarea copiilor a fost realizată anterior de alte centre de investigație jurnalistică, care au documentat existența unei structuri de îngrijire și educație asociate reședinței de la Valdai și unor rețele de clinici și intermediari.

În această arhitectură, responsabilitatea pentru coordonarea personalului ar fi revenit unor intermediari apropiați de cercuri familiale și instituționale din jurul elitei politice ruse.