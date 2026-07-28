Decizia surprinzătoare luată de fiica lui Tom Cruise. Schimbarea care a uimit o lume întreagă

Suri, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, a făcut un pas important în plan personal, alegând să renunțe la numele de familie al tatălui său. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, tânăra și-a modificat legal numele din Cruise în Noelle, acesta fiind al doilea prenume al mamei sale.

Decizia vine după ce Suri a început deja să folosească numele Noelle în spațiul public. În 2024, ea a absolvit liceul sub numele „Suri Noelle”, iar ulterior schimbarea a fost confirmată oficial prin documentele din registrele electorale din statul Pennsylvania, consultate de publicațiile Page Six și Entertainment Weekly.

În prezent, Suri are 20 de ani și este studentă în anul al treilea la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, statul Pennsylvania, unde își continuă studiile departe de lumina reflectoarelor, potrivit celor relatate de Euronews.

Tom Cruise și Katie Holmes s-au căsătorit în 2006, iar fiica lor, Suri, s-a născut pe 18 aprilie, în același an. Primele imagini oficiale cu familia au fost publicate într-un amplu material realizat de revista Vanity Fair, ilustrat cu fotografii semnate de Annie Leibovitz.

Cei doi actori au divorțat în 2012, iar de atunci relația dintre Tom Cruise și fiica sa a fost intens comentată în presa internațională. Potrivit informațiilor apărute de-a lungul anilor, cei doi sunt înstrăinați.

De altfel, actorul nu a mai fost fotografiat alături de Suri din 2012. Totodată, presa americană a remarcat că Tom Cruise nu a fost prezent nici la ceremonia de absolvire a liceului LaGuardia, unul dintre momentele importante din viața fiicei sale.

Schimbarea făcută de Suri apare la scurt timp după o decizie similară luată de Vivienne, fiica cea mică a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt. Tânăra a depus o cerere oficială pentru eliminarea numelui de familie al tatălui său și pentru adoptarea numelui Vivienne Marcheline Jolie.

Documentele au fost înaintate Curții Superioare din comitatul Los Angeles pe 12 iulie, chiar în ziua în care Vivienne a împlinit 18 ani. Demersul a atras atenția presei internaționale, fiind încă un episod din seria modificărilor de nume făcute de copiii fostului cuplu de la Hollywood.

Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii, iar Shiloh, care are acum 20 de ani, a fost primul dintre frați care și-a schimbat oficial numele în 2024, alegând să folosească numele Shiloh Jolie.

Potrivit publicației People, și Zahara, în vârstă de 21 de ani, a inițiat aceeași procedură pentru eliminarea numelui Pitt din identitatea sa oficială. Presa americană a relatat anterior că și fratele ei mai mare, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a renunțat la utilizarea numelui de familie al tatălui.

În cazul familiei Jolie-Pitt, presa internațională a asociat aceste schimbări cu tensiunile apărute după incidentul din 2016, când Brad Pitt ar fi avut o altercație cu membrii familiei sale în timpul unei călătorii.

Ulterior acelui episod, FBI a deschis o anchetă privind acuzațiile de abuz asupra copiilor formulate după incident. Investigația s-a încheiat fără ca actorul să fie găsit vinovat, acesta fiind exonerat de toate acuzațiile.