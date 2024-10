Charles Thomas „Chuck” Coleman, instructorul de zbor care l-a pregătit pe Tom Cruise şi ceilalţi actori din filmul american „Top Gun: Maverick”, a murit. S-a stins din viață într-un accident de avion. Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol aerian organizat în New Mexico, SUA.

Charles Thomas „Chuck” Coleman era singur la bordul avionului de acrobație Extra Flugzeugbau EA300 când s-a prăbușit în jurul orei locale 14:30, în apropierea aeroportului internațional Las Cruces. S-a prăbușit în timp ce făcea acrobații aeriene. Investigațiile asupra accidentului sunt în curs de desfășurare, fiind coordonate de Poliția din New Mexico, Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor.

Tom Cruise’s Top Gun: Maverick flight instructor, Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, has died after crashing during a stunt show at Las Cruces airport in New Mexico.

The incident occurred when his Extra Flugzeugbau EA300 aerobatic monoplane crashed at around 2.30pm on Sunday. pic.twitter.com/QmO1KPcqw7

— MP (@Mp220Mp) October 22, 2024