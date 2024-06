Doliu în SUA! Shifty Shellshock s-a stins din viață

Doliu în SUA! Shifty Shellshock, liderul și solistul trupei „Crazy Town”, s-a stins din viață. A decedat la numai 49 de ani.

Shifty Shellshock, pe numele său real Seth Binzer, s-a stins din viață luni, 24 iunie 2024, în propria casă, conform medicilor legiști din cadrul Los Angeles County Medical Examiner’s.

Momentan, cauza decesului său nu a fost dezvăluită. Totuși, în trecut, el a recunoscut public că abuzează de substanțe interzise. A rămas în vizorul telespectatorilor deoarece a căutat să-și revină. A apărut în reality show-uri precum „Celebrity Rehab” și „Sober House”.

În urma sa, au rămas trei copii îndurerați: Halo, Gage și Phoenix.

La aflarea cumplitei vești, admiratorii săi i-au adus un ultim omagiu pe rețelele sociale.

„Odihnește-te în pace, Shifty Shellshock din Crazy Town. Nu se poate nega că Butterfly a fost un artist absolut”, a scris un fan. „Se pare că Shifty Shellshock din Crazy Town a murit aseară. Trist. Condoleanțe familiei sale”, a adăugat alt fan. „Profund întristat de vestea că Shifty Shellshock de la Crazytown a murit. ”Butterfly” este, în mod ironic, una dintre melodiile mele preferate din toate timpurile”, a scris alt om.

Despre Shifty Shellshock

În anul 1992, Shifty Shellshock l-a cunoscut personal pe co-fondatorul trupei Crazy Town: Bret Mazur. Cei doi au început să facă muzică împreună. Trupa lor se numea „Brimstone Sluggers”.

În anul 1999, și-au schimbat numele în „Crazy Town” și i-au primit alături de ei pe Rust Epique, James Bradley Jr. (aka JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (aka DJ AM) și Antonio Lorenzo „Trouble” Valli. Albumul de debut al „Crazy Town”, „The Gift of Game”, a fost lansat în același an. La scurt timp după aceea, ei au susținut turneul „Red Hot Chili Peppers”.

În octombrie 2000, Crazy Town a lansat melodia „Butterfly” ca al treilea single de pe albumul lor de debut. Piesa a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. A stat acolo două săptămâni consecutive, devenind cel mai mare hit al trupei americane.

În anul 2002, „Crazy Town” și-a scos al doilea album, „Darkhorse”. Totuși, nu a avut același succes, așa că trupa americană s-a destrămat.

Shifty Shellshock a urmat apoi o carieră solo. În anul 2004, și-a lansat primul album solo, „Happy Love Sick”, care a înregistrat un succes moderat în Europa.