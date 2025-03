Lumea muzicii a fost zguduită de vestea tragică a morții lui Jesse Colin Young

Lumea muzicii a fost zguduită de vestea tragică a morții lui Jesse Colin Young, solistul legendar al trupei The Youngbloods. Artistul a decedat duminică după-amiază în Aiken, Carolina de Sud, la vârsta de 83 de ani. Soția și managerul său, Connie Young, au confirmat vestea tristă, lăsând în urmă un gol imens în inima fanilor și a industriei muzicale.

Deși familia și autoritățile locale au precizat că moartea a avut loc din cauze naturale, cauza exactă a decesului rămâne neclară. Potrivit raportului oficial, paramedicii au fost chemați la locuința artistului și l-au transportat la spital, unde a fost declarat mort. Medicul legist a declarat că moartea a fost naturală, însă ancheta continuă pentru a stabili detaliile finale.

Un imn al iubirii și unității

Jesse Colin Young va rămâne în istorie pentru vocea sa inconfundabilă și pentru faptul că a dat viață uneia dintre cele mai celebre melodii ale anilor ’60: „Get Together” – un imn al păcii și fraternității. Cântecul, care a fost scris de Dino Valenti (Chet Powers), a devenit rapid un simbol al erei hippie și al mișcării pentru unitate mondială.

De-a lungul decadelor, „Get Together” a fost reinterpretat de numeroase trupe și artiști, inclusiv de The Kingston Trio, We Five, Jefferson Airplane și The Dave Clark Five, iar chiar Nirvana a integrat versurile celebre „Come on, people, now / Smile on your brother / Everybody get together, try to love one another right now” într-unul dintre cele mai iconice momente ale albumului Nevermind.

Jesse Colin Young a avut o carieră vastă

Jesse Colin Young s-a născut pe 22 noiembrie 1941, în Queens, New York, sub numele de Perry Miller. A fost un muzician extrem de versatil, cunoscut pentru abilitatea sa de a se adapta diferitelor stiluri muzicale, de la folk și blues până la jazz și rock. A fost membru fondator al trupei The Youngbloods, care s-a format în 1965 la Boston și a cunoscut succesul internațional în 1967, cu lansarea hitului „Get Together”. De-a lungul carierei sale, Young a compus și interpretat piese devenite clasice, precum „Darkness, Darkness”, „Grizzly Bear” și „Sunlight”.

Chiar și după ce trupa s-a destrămat, Jesse Colin Young a continuat să înregistreze și să își construiască o carieră solo de succes, cu albume precum Song for Juli și Ridgetop. Printre cele mai iubite piese ale sale solo se numără „Sugar Babe”, „Before You Came” și „Light Shine”, iar muzica sa a rămas una de referință pentru generațiile care au crescut cu aceste sunete de folk-rock emoționante.

În ciuda retragerii sale temporare din muzică, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme în 2012, Jesse Colin Young nu a renunțat niciodată la pasiunea sa pentru artă și la lupta pentru cauzele sociale și de mediu.

De-a lungul decadelor, el a fost o voce activă în promovarea drepturilor omului și a protecției mediului, iar în ultimii ani a găzduit un podcast care aborda aceste teme. După o pauză lungă, în 2016 a revenit pe scenă alături de fiul său, iar în 2019 a lansat albumul Dreamers, care a fost primit cu entuziasm.