Cauza decesului nu a fost făcută publică, iar apropiații sunt șocați de dispariția sa bruscă, mai ales că AnNa R. avea încă multe planuri muzicale.

AnNa R. a fost una dintre cele mai importante voci ale scenei pop germane

Regretata artistă a făcut parte din trupa Rosenstolz încă de la începutul anilor 1990. Alături de compozitorul și cântărețul Peter Plate, a lansat douăsprezece albume, dintre care cinci au ajuns pe locul întâi în topurile muzicale.

„Sfârșitul brusc și neașteptat al prietenei și „reginei” noastre ne șochează și ne încarcă profund”, este scris în mesajul distribuit pe Instagram, conform T-Online.

Cel mai mare succes al trupei a fost albumul Das große Leben din 2006, care a rămas în clasamente mai bine de doi ani. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără The Bitch Are Tired, Love Is Everything și I Am Me (We Are We).

„Ea mai avea multe planuri muzicale când a murit la Berlin, la vârsta de 55 de ani”, este scris în mesajul respectiv.

Postarea poate fi vizualizată aici.

A rămas o prezență constantă pe scena muzicală și își planifica un nou turneu pentru toamna anului 2025

După despărțirea temporară a trupei în 2012, AnNa R. și-a continuat cariera muzicală alături de trupa Gleis 8, formată împreună cu Lorenz Allacher, Manne Uhlig și Timo Dorsch. Din 2019 până în 2022, a fost și solista formației germane Silly. În ciuda încetării activității cu Rosenstolz, artista a rămas o prezență constantă pe scena muzicală și își planifica un nou turneu pentru toamna anului 2025.

Moartea sa neașteptată a șocat fanii și colegii din industrie, care și-au exprimat durerea pe rețelele de socializare. O fotografie alb-negru a artistei a fost distribuită online, alături de un mesaj în care este descrisă drept o „fată pop” care a însemnat mult mai mult pentru public, notează publicația menționată.

Partenerul ei muzical din Rosenstolz, Peter Plate, nu a oferit încă o declarație despre decesul fostei sale colege, potrivit sursei menționate. AnNa R. lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă și milioane de fani care au crescut cu vocea sa unică.