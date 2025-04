A murit Roy Thomas Baker

Roy Thomas Baker, un titan al producției muzicale, a părăsit această lume la vârsta de 78 de ani pe 12 aprilie, în locuința sa din Lake Havasu City, Arizona.

Chiar dacă vestea a ajuns în atenția publicului abia în această săptămână, cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Această pierdere marchează sfârșitul unei cariere impresionante, în care Baker a fost o forță creativă ce a contribuit semnificativ la succesul unor trupe legendare și la formarea unor sunete iconice din muzica rock.

Începuturile carierei muzicale

Născut în Londra în 1946, Roy Thomas Baker a început să își clădească o carieră impresionantă în muzică încă din adolescență.

La doar 14 ani, a devenit ucenic inginer la studiourile Decca din Londra, fiind ghidat de maeștri precum Tony Visconti și Gus Dudgeon. În acea perioadă, el a lucrat alături de câțiva dintre cei mai mari artiști ai vremii, inclusiv The Rolling Stones, The Who, David Bowie și Dusty Springfield.

Dar succesul său a început cu adevărat să prindă contur atunci când a ajuns la studiourile Trident din Soho.

A colaborat cu Queen

Aici, în anii ’70, destinul său s-a legat de Queen, trupa care avea să devină unul dintre cele mai mari nume din muzica mondială.

De-a lungul a patru albume, inclusiv „A Night at the Opera”, Roy Thomas Baker a fost forța din spatele sunetului inovator al trupei, cel care a transformat „Bohemian Rhapsody” într-un hit global.

Descrierea procesului de înregistrare a acestei capodopere a fost revelatoare pentru Baker: „A fost o nebunie totală”, a spus el, detaliind cum piesa a fost înregistrată în trei părți separate, iar secțiunea de operă a continuat să se extindă pe măsură ce Freddie Mercury adăuga noi strigăte „Galileo”.

După succesul cu Queen, Roy Thomas Baker a continuat să definească sonorități ale altor trupe și artiști, lucrând cu The Cars, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, Journey și multe altele. Fiecare colaborare a contribuit la îmbogățirea peisajului muzical al decadelor următoare. De asemenea, Baker a semnat cu case de discuri mari, colaborând cu Metallica, Lindsey Buckingham și Mötley Crüe, ceea ce a întărit și mai mult reputația sa de producător de excepție.

Omagii din partea colegilor de breaslă

Vestea morții sale a stârnit un val de omagii din partea colegilor de breaslă. Brian May, chitaristul trupei Queen, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, lăudându-i contribuția esențială în perioada timpurie a trupei: