Pe 14 august 2025, lumea artistică din România a pierdut-o pe Emilia Istvan, cântăreața cunoscută și iubită drept „Mili de la Timișoara”.

Boala nemiloasă care i-a grăbit sfârșitul a pus capăt unei cariere în care vocea ei distinctă devenise simbol pentru mulți dintre cei ce iubesc muzica autentică.

Originară din Timișoara, Emilia – sau Ema, cum îi spuneau apropiații – și-a făcut un nume prin interpretările puternice și prin emoția pe care reușea să o transmită publicului. Pentru fanii săi, ea nu a fost doar o artistă, ci și o prietenă care, prin cântec, le-a marcat amintirile.

Soțul artistei a confirmat vestea printr-un mesaj sfâșietor, anunțând detaliile priveghiului organizat pe strada Iuliu Grozescu nr. 16, în Timișoara. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face până pe 18 august 2025, ziua înmormântării.

„Cu inimile împietrite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soției mele, Mili de la Timișoara. Priveghiul va avea loc pe strada Iuliu Grozescu nr. 16, Timișoara, începând de azi, 15.08.2025, ora 16:00, până în 18.08.2025, când va fi înmormântarea. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați cu recunoștință. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis soțul cântăreței.

Îndată după aflarea veștii, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe și fotografii cu Mili.

„Drum lin, draga mea Mili! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris un fan. „Nu ne vine să credem. În memoria ta am postat acest clip. Te iubim, Mili!”, a adăugat alt admirator.

Prietenii și colegii de scenă și-au exprimat la rândul lor tristețea:

„Un suflet bun, o colegă minunată, un om cu inima mare. Nu te vom uita niciodată”.

Cunoscuții Emiliei Istvan povestesc că artista a dus o luptă grea cu cancerul de colon, o boală care, de cele mai multe ori, este descoperită abia în stadii avansate. Chiar și așa, Mili de la Timișoara a rămas un sprijin pentru cei dragi, afișând curaj și încurajându-i cu zâmbetul său până la capăt.

Cancerul de colon apare atunci când celulele din mucoasa intestinului gros (colon) încep să se înmulțească necontrolat, formând tumori maligne.

Este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la nivel mondial, atât la bărbați, cât și la femei.

La început, boala poate fi asimpomatică, ceea ce o face greu de depistat timpuriu. În stadii mai avansate pot apărea:

sângerări în scaun sau scaun închis la culoare;

schimbări de tranzit intestinal (constipație sau diaree persistentă);

dureri abdominale;

slăbiciune, anemie, pierdere în greutate inexplicabilă.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a se stinge, Emilia Istvan i-a lăsat un mesaj partenerului ei de viață.

Pe 10 iulie 2025, artista a împărtășit pe Facebook o urare dedicată soțului ei, cu ocazia primei lor aniversări. A fost un text simplu, dar încărcat de căldură: