Doliu în lumea muzicii. A murit marele saxofonist David Sanborn. Acesta a fost o figură legendară.

Vestea decesului i-a făcut pe toți cei care l-au cunoscut să reacționeze imediat. Cei care l-au îndrăgit sau urmărit au scos în evidență marele său talent. Ei au subliniat că David Sanborn a fost un saxofonist de renume internațional.

David Saborn a fost câștigător al șase premii Grammy. Muzicianul a încetat din viață duminică după-amiază, pe 12 mai. El s-a luptat cu o boală nemiloasă.

A murit marele saxofonist David Sanborn

„Cu inimile triste și grele vă transmitem pierderea saxofonistului de renume internațional, câștigător de șase ori Grammy, David Sanborn”, se arată într-o declarație pe conturile sale de socializare.

Diagnosticat cu cancer de prostată în 2018, David Sanborn a continuat să concerteze până în ultimele sale zile. El avea concerte programate în 2025, conform dezvăluirii făcute de un apropiat al artistului decedat.

David Sanborn a fost o figură iconică în muzica pop și jazz contemporană. El a fost recunoscut pentru faptul că „a adus saxofonul înapoi în Rock’n Roll”.

A cântat alături de figuri legendare ale muzicii blues și jazz

Născut în Tampa, Florida, Sanborn a crescut în Missouri. El a început să cânte la saxofon ca metodă de recuperare medicală după ce a contractat poliomielita la vârsta de trei ani, conform site-ului său.

Până la vârsta de 14 ani, a avut șansa să cânte alături de figuri legendare ale muzicii blues și jazz precum Albert King și Little Milton. Conform biografiei sale, Dave a continuat să studieze muzica la Universitatea Northwestern înainte de a se transfera la Universitatea din Iowa. Aici a cântat și a studiat cu marele saxofonist JR Monterose.

David Sanborn s-a alăturat trupei Butterfield Blues. El a cântat la celebrul festival de la Woodstock din anul 1969, alături de Paul Butterfield.

Muzicianul a cântat cu The Rolling Stones

Cariera sa a debutat în forță, saxofonistul participând la turnee cu Stevie Wonder, înregistrând pe albumul lui Wonder „Talking Book”. Acesta a cântat și cu The Rolling Stones și a avut un turneu cu David Bowie.

Solo-ul lui David Sanborn la „Young Americans” a lui Bowie a fost o parte remarcabilă. Printre alți colaboratori ai săi se numără Paul Simon și James Taylor.

Și-a lansat albumul solo de debut, „Taking Off”, în 1975. Al doilea album său, „Hideaway”, a fost lansat patru ani mai târziu. Celelalte albume ale lui Sanborn au prezentat contribuții la artiști precum Luther Vandross, Christian McBride, Eric Clapton și mulți alții.

Cariera muzicală i-a fost recompensată cu 6 premii Grammy

„All I Need Is You” i-a adus primul său premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare instrumentală R&B în 1981. Va câștiga încă cinci premii Grammy, opt albume de aur, un album de platină și va avea un turneu de succes timp de decenii.

În martie 2024, Sanborn a primit un premiu pentru întreaga sa activitate în industria jazzului.