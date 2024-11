Întră-o seară rece de toamnă, e normal să cedați instinctului de hibernare, lăsând lampadarul aprins, cuibărindu-vă sub o pătură și dând drumul la televizor. Dacă filmele de groază sau thrillerele nu sunt ceea că trebuie pentru o seară relaxantă, căutați cele mai bune filme romantice, pe care le puteți reda în flux pe Netflix.

Pe Netflix, găsiți orice, de la clasice, la acțiune

Veți găsi orice, de la un clasic precum ”The Notebook” până la comedii romantice pentru adolescenți, precum ”To All the Boys I’ve Loved Before”. Dacă sunteți în căutarea unei povești care să vă frângă inima, alegeți minunatul film ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, potrivit Harpersbazaar.

Cele mai bune titluri de filme pe Netflix:

1. Set It Up (2018):

Puține comedii romantice lansate în ultimii 20 de ani s-au ridicat la înălțimea așteptărilor epocii de aur a poveștii de dragoste. Mulți iubitori de comedie romantică se resemnaseră, crezând că acest gen, comedia romantică, a murit. Cu toate acestea, în sfârșit, ”Set it up” a fosy comedie romantică care a captivat publicul.

2. Prima fiică (2004):

Dacă ai crezut că a fi președinte al Statelor Unite este o muncă grea, atunci încearcă să fii fiica lui. Katie Holmes în rolul Samanthei MacKenzie, singurul copil al președintelui John MacKenzie. Ea va capta atenția colegului său de cămin, RA James Lansome (Marc Blucas), hotărât să experimenteze tot ceea ce în mod normal nu ar experimenta în afara Casei Albe. Când o întâlnire va merge prost, Samantha va descoperi că nimic nu este așa cum pare.

3. Notebook (2004):

”The Notebook” pare să fie, adesea, primul titlu care le vine în minte unora atunci când vorbesc despre filme de dragoste. La premieră, filmul a stabilit ștacheta poveștilor de dragoste, cu o frumoasă poveste a protagoniștilor și intriga fascinantă. Filmul spune povestea lui Allie și Noah, de la doi tineri naivi despărțiți de clasele lor sociale, dornici să recupereze timpul pierdut.

4. To All the Boys I’ve Loved Before (2018):

Este posibil ca franciza To All the Boys să fie singura responsabilă pentru revitalizarea genului romantic contemporan. ”To All the Boys I’ve Loved Before” pune în prim-plan și în centru chimia celor doi tineri protagonisti. Lara Jean Covey (Lana Condor) este o romantică fără speranță care are obiceiul de a scrie scrisori de dragoste băieților care i-au furat inima. Dar, când sora ei trimite aceste scrisori prin poștă, întreaga lume a Larei Jean este bulversată.

Netflix aduce iubirea

5. Înainte de apus (2004):

Cea de-a doua parte a trilogiei ”Before” a lui Richard Linklater continuă povestea de dragoste dintre Jesse și Céline, interpretați de Ethan Hawke și, respectiv, Julie Delpy. Filmul are loc la nouă ani după ce cei doi s-au cunoscut în ”Before Sunrise”. Jesse a scris un roman apreciat de critici, bazat pe experiența sa cu Céline, la Veneția. După ce Céline participă la una dintre lecturile de carte la faimosa ”Shakespeare Company”, cei doi se plimbă prin Paris, vechile sentimente fiind reaprinse.

6. Wimbledon (2004):

Paul Bettany îl interpretează pe Peter Colt, un tenismen aproape de retragere. Viața lui se schimbă când o întâlnește pe Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst), o tânără talentată jucătoare de tenis americană. Abilitățile lui Lizzie pe teren îl inspiră pe Peter să depășească dificultățile. Cu sprijinul ei, Peter își regăsește forța de a reveni la gloria de odinioară.

7. Amantul Doamnei Chatterley (2022):

Adaptat după romanul cu același nume al lui D.H. Lawrence, din 1928, filmul urmărește o poveste de dragoste toridă între Constance „Connie” Reid (Emma Corrin), o nobilă captivă într-o căsnicie rece și controlată, și Oliver Mellors (Jack O’Connell), paznicul care lucrează pentru soțul lui Connie. Există o legătură puternică între cei doi, dar dragostea nu e suficientă pentru a susține relația lor. Cei doi trebuie să se confrunte cu bariere externe numeroase – inclusiv prejudecățile sociale.

Alte titluri remarcabile pe Netflix

8. Strălucirea eternă a minții neprihănite (2004):

Amestec între SF, realism magic și comedie romantică, ”Strălucirea eternă a minții neprihănite” este un film de dragoste unic, pe Netflix.

Jim Carrey și Kate Winslet joacă rolurile lui Joel și Clementine. Cei doi sunt foști iubiți, devastați de despărțirea lor. Din disperare, decid să urmeze o procedură medicală pe creier. Aceasta le va șterge toate amintirile despre relația lor.

Pe măsură ce Joel retrăiește amintirile, începe să regrete decizia. Realizează că e mai ușor să accepte despărțirea decât să uite iubirea.

9. Plus One (2019):

Pentru a supraviețui unei veri în care trebuie să participe la nenumărate nunți, ei nefiind căsătoriți, Ben și Alice, sunt de acord să se însoțească reciproc la nunțile la care au fost invitați. Este o comedie spumoasă, pe placul tinerilor!

10. Dragoste în Taipei (2023):

Adaptat după romanul lui Abigail Hing, ”Wen Loveboat, Taipei”, acest film din 2023 este o comedie romantică care va încânta tinerii.

La ordinul părinților ei, Ever Wong (Ashley Liao), o studentă în vârstă de 21 de ani, se angajează într-o tabără de vară în Taipei, unde părinții ei se așteaptă să învețe mai multe despre moștenirea ei. Ever descoperă că unii studenți folosesc programul pentru a începe noi relații de dragoste. În curând se va trezi într-un triunghi amoros și va trebui să se decidă între Rick „Wonder Boy” Woo (Ross Butler) sau băiatul rău Xavier (Nico Hiraga).