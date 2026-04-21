Sistemul public de salarizare din România se pregătește pentru o transformare majoră, conform celor mai recente precizări oferite de ministrul Muncii, Florin Manole. Acesta a detaliat pilonii noii Legi a salarizării, subliniind că, deși obiectivul principal este echilibrarea sistemului, procesul nu este lipsit de tensiuni politice la nivelul Guvernului.

Ministrul a explicat marți, 21 aprilie 2026, că noua legislație va viza în mod direct volumul sporurilor, care urmează să scadă diferențiat, în funcție de specificul fiecărui domeniu de activitate.

Florin Manole a precizat pentru România TV că diminuarea sporurilor va fi aplicată ținând cont de impactul acestora în diverse sectoare.

De exemplu, s-a făcut o distincție clară între domeniul sănătății, unde gărzile de la Terapie Intensivă justifică anumite venituri suplimentare, și administrația publică centrală, unde natura muncii este diferită.

Totuși, oficialul a ținut să ofere asigurări că reforma nu va conduce la scăderea veniturilor nete ale angajaților.

În acest sens, ministrul a menționat introducerea unei prevederi similare cu cea din Legea pensiilor: în cazul în care un salariu actual depășește nivelul stabilit de noile grile, acesta va fi înghețat până când va fi ajuns din urmă de restul grilei salariale.

„Această nouă Lege a salarizării va avea următoarele repere. Scad sporurile, sigur cu mari diferențe între zonele în care sporurile au un impact, cum ar fi sănătate si sporurile din administratia publica centrală, unde nu face nimeni gărzi la ATI. Dar sporurile per ansamblu trebuie să scadă in volum. Însă avem un obiectiv clar, că niciun venit nu trebuie să scadă. Vom avea sigur, ca si la Legea pensiilor, o prevedere care să spună că dacă e vreun venit peste nivelul noilor grile, el va trebui înghețat până va fi ajuns din urmă de celelalte”, a explicat Florin Manole.

Dincolo de aspectele tehnice ale legii, Florin Manole a adus acuzații grave la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta ar fi obstrucționat mai multe inițiative sociale importante.

Ministrul a explicat că majorarea salariului minim pe economie, care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a fost amânată până în luna septembrie a acestui an.

Manole a declarat că această decizie a fost rezultatul unor presiuni constante exercitate de sindicate și de PSD, după ce textul inițial al legii ar fi fost desconsiderat de către șeful Executivului.

Referitor la calendarul legislativ, ministrul Muncii a confirmat că draftul legii a fost deja prezentat premierului și vicepremierilor, iar în cursul acestei săptămâni proiectul va fi finalizat, beneficiind de toate avizările interne necesare.

De asemenea, Florin Manole acesta a reafirmat angajamentul de a respecta înțelegerile anterioare cu sindicatele din educație, asigurând că salariul unui debutant va fi corelat direct cu nivelul salariului minim pe economie.

„Legea care spunea ca salariul minim pe economie trebuie sa creasca de la 1 ianuarie a fost desconsiderata de premier. Abia dupa presiuni ale sindicatelor si ale PSD am reusit sa avem o crestere a salariului minim, și asta abia din a doua jumătate a acestui an. La toate discuțiile pentru legea salarizării au participat și Ministerul de Finanțe, si Cancelaria. Chiar săptămâna trecută am informat premierul si vicepremierii în legătură cu stadiul legii si cu draftul. În aceasta săptămână o vom avea gata. Și cu tot cu avizarea internă făcută. (…) Vom respecta inclusiv acea înțelegere făcută de Guvernul anterior cu sindicatele din Educatie, potrivit căreia salariul debutantului din Educație trebuie să aibă un anumit nivel raportat la salariul minim pe economie”, a indicat ministrul Muncii.

Un alt punct sensibil atins de Florin Manole vizează proiectul destinat primului loc de muncă pentru tineri, o inițiativă finanțată printr-un grant de 170 de milioane de euro din fonduri europene.

Ministrul a deplâns faptul că acest program, care ar fi trebuit să demareze încă din septembrie 2025, a fost blocat administrativ până la jumătatea acestei luni, urmând să fie lansat abia în mai 2026.

În viziunea ministrului, această întârziere reprezintă o pierdere atât pentru tinerii care ar fi putut beneficia de sprijin, cât și pentru companiile care ar fi primit subvenții consistente pentru angajare.

Florin Manole a concluzionat că integrarea tinerilor pe piața muncii este vitală inclusiv pentru pensionari, deoarece plata taxelor și contribuțiilor acestora susține direct bugetul de asigurări sociale.

„Un proiect care ne-a fost blocat pentru că am vrut să-l lansăm din septembrie și am reușit să terminăm avizarea și toată bucătăria administrativă abia la mijlocul acestei luni e cel referitor la primul loc de munca pentru tineri. Și cred că inclusiv pensionarii sunt interesați ca tinerii să-și găsească un prim loc de muncă, să fie angajați, să-și plătească taxele, să susțină si bugetul de asigurări sociale. Acest proiect, 170 mil euro grant din fonduri europene, putea începe din septembrie anul trecut, însă începe abia în mai anul acesta. S-a pierdut timp, dar asta înseamnă și timp pentru tinerii acestei țări care putea usă beneficieze de acești bani, pentru companiile care ar fi angajat acesti tineri cu niste subventii consistente”, a mai transmis Florin Manole.