În plină criză de securitate la granița Dunării, sistemul național de apărare este zguduit de un scandal de corupție fără precedent. Audierea șefului Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, la DNA, sub acuzația de trafic de influență, ridică vălul de pe o realitate dureroasă: „ADN-ul” instituțional este contorsionat de interese meschine chiar și în momente de război la frontieră.

Informațiile prezentate în podcastul difuzat marți, 2 iunie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!” indică faptul că generalul Gheorghiță ar fi facilitat suplimentarea ilegală a unor locuri la buget în cadrul Ministerului Apărării pentru a favoriza copiii unor ofițeri de rang înalt, printre care și fiica secretarului CSAT.

Mirel Curea a taxat dur acest comportament: „Să nu lași copilul să se formeze pe picioarele lui… Chiar vrem să lăsăm pe urma noastră niște nevolnici de care cei din anturajul lor profesional abia să aștepte să scape? Este incredibil cum te poți împiedica într-o taxă derizorie la IEFS când ești șeful armatei. Acești oameni nu sunt capabili să fie nici măcar mafioți de anvergură.”

Dincolo de scandalul personal, problema majoră este impactul asupra achizițiilor militare.

În timp ce Polonia a negociat ca 93% din programul SAFE să fie produs pe teritoriul său, România continuă să pompeze miliarde de euro către furnizori externi, precum Rheinmetall, fără a impune condiții serioase de offset sau producție locală.

Expertul Ștefan Popescu a concluzionat amar: „Ce mesaj dai tu aliaților când nu duci echipamentele antiaeriene pe care le ai în zonele de impact, precum Galațiul? Există sisteme precum Gepard sau rachete, dar ele nu au fost desfășurate. România nu a reușit să transforme apărarea antidronă într-o nișă de promovare industrială, deși suntem în al cincilea an de amenințări. În schimb, suntem singura țară din regiune fără un dialog la nivel înalt la Washington, apelând la firme de lobby pentru a obține o fotografie în Biroul Oval.”

Aceste dezvăluiri pictează tabloul unui stat surprins între o politică externă reactivă și o structură internă măcinată de nepotism, exact în momentul în care economia de război a Rusiei ne testează direct suveranitatea la Galați.