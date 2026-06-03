EXCLUSIV Cutremur la vârful Armatei: De ce a fost adus generalul Gheorghiță Vlad la DNA în plină criză de securitate

O mișcare judiciară fără precedent provoacă unde de șoc pe scena publică și militară din România. În plină criză regională, marcată de incidente cu drone la frontieră și declarații alarmante ale oficialilor guvernamentali privind amenințările iminente la adresa securității naționale, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost adus la audieri la Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Faptele investigate ar data din iulie 2025, un aspect care sporește semnele de întrebare ale analiștilor politici cu privire la momentul ales pentru această mutare de anvergură. Cazul a fost analizat în detaliu de jurnalistul Robert Turcescu și de fostul ministru de externe Adrian Severin, în cadrul emisiunii „Hai LIVE cu Turcescu”, difuzată pe canalul de YouTube Hai România .

Realizatorii emisiunii de la Hai România consideră că modul în care a fost gestionată aducerea primului ofițer al țării în fața procurorilor reprezintă o lovitură deliberată aplicată credibilității Armatei Române, într-un moment în care populația are nevoie de stabilitate. Dincolo de fondul acuzațiilor, expunerea mediatică agresivă încalcă flagrant prezumția de nevinovăție, cu scopul evident de a pune presiune politică pentru obținerea unei demisii imediate.

Robert Turcescu (Hai România): „Cum vi s-a părut scena aia în care ieri, șeful armatei, în plină criză de securitate, că ne-au zis că a căzut drona și că ne-au atacat rușii, este dus ca ultimul găinar la DNA să strige Marian Ceaușescu după el? (…) Îl duci la DNA, îi arăți pisica cu alte cuvinte, și el seara iese și zice: «e ciudat contextul în care am fost chemat», ceea ce sigur e adevărat. Taman acum îmi voi apăra onoarea. Ideea este că nu demisionează.”

Fostul diplomat Adrian Severin a taxat dur spectacolul mediatic orchestrat la intrarea în instituție, amintind de practicile din perioada de vârf a dosarelor politice din România, când țintele erau linșate public înainte de a fi judecate.

Adrian Severin (Hai România): „Nu e nimic indiscutabil. Ce e indiscutabil? Este o acuzație care nu a fost dovedită de nimeni. Deocamdată, noi de pe stradă nu putem să spunem ce zice DNA. (…) L-am purtat pe om prin fața presei, l-am expus în înjurăturile unor oameni care n-au fost amendați pentru actele lor huliganice. Ei nu sunt amendați niciodată. (…) Dacă l-a fluierat pe domnul general cineva, înseamnă că face parte din regie. Probabilitatea de a nu face parte din regie este ceva de 1-2%.”

Dincolo de dosarul penal propriu-zis – care, conform informațiilor din spațiul public, ar viza presupuse intervenții de tip favorizare sau „pile” pentru admiterea unor persoane în structuri de învățământ militar –, miza reală discutată în podcastul Hai România este mult mai profundă și are ramificații financiare uriașe.

Scoaterea din joc sau timorarea generalului Gheorghiță Vlad prin activarea unui dosar vechi de un an coincide cu faza critică de împărțire a tortului bugetar de 16 miliarde de euro alocat apărării și securității naționale prin programul SAFE. Structurile militare profesionale manifestă adesea reticență sau opoziție tehnică față de achiziții masive de armament greu impuse politic pe filiere externe (din SUA, Germania sau Franța), preferând criterii stricte de oportunitate și performanță logistică.

Prin „arătarea pisicii” la DNA, se încearcă slăbirea rezistenței tehnice a Statului Major pentru a se curăța calea unor decizii de achiziții controlate exclusiv politic. Această ipoteză este susținută de reacțiile politice imediate: în timp ce lideri guvernamentali precum Sorin Grindeanu au ieșit public să ceară demisia generalului sub pretextul că „România nu își permite incertitudini la vârful structurilor de apă”, generalul Vlad a ales să reziste pe poziții pentru a-și apăra onoarea militară, refuzând să lase Armata fără conducere profesională în mijlocul vadului.