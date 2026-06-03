Retragerea generalului Gheorghiță Vlad. Bătălia din culisele puterii

Retragerea din activitate a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a generat numeroase reacții în mediul politic și militar. Într-un editorial publicat de Dan Andronic în Evenimentul Zilei (EVZ), cazul este prezentat ca având implicații mult mai ample decât ancheta care îl vizează pe general.

Potrivit jurnalistului, adevărata miză ar fi legată de influența asupra unor programe strategice și de echilibrul de putere dintre instituțiile statului.

În editorialul publicat de EVZ, Dan Andronic afirmă că punerea sub acuzare a generalului Gheorghiță Vlad pentru presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției nu reprezintă singura temă importantă a dosarului. Autorul susține că în spatele anchetei s-ar afla și o confruntare privind controlul unor proiecte strategice și accesul la decizii importante din domeniul apărării.

Dan Andronic notează că generalul Gheorghiță Vlad ar fi beneficiat de o relație directă cu premierul interimar Ilie Bolojan și că această relație ar fi avut un rol important în gestionarea unor proiecte din domeniul securității și apărării.

Potrivit informațiilor prezentate, ancheta procurorilor militari are la bază o adresă transmisă către Ministerul Educației pentru obținerea unor locuri la buget la UNEFS.

Generalul Gheorghiță Vlad este acuzat că și-ar fi ajutat locțiitorul să trimită această adresă, în condițiile în care atribuția respectivă ar fi aparținut unei alte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În articol este menționat și numele lui Mihai Șomordolea, fost secretar al CSAT.

Jurnalistul susține că procurorii militari au strâns documente și alte probe înainte de a începe oficial procedurile din dosar.

Una dintre principalele idei dezvoltate de Dan Andronic în editorialul publicat de EVZ este legată de programul SAFE, descris drept un fond important destinat securității și tehnologiei militare.

Potrivit autorului, controlul asupra proiectelor finanțate prin SAFE ar reprezenta adevărata miză a conflictului politic și instituțional. Dan Andronic susține că deciziile privind anumite achiziții strategice ar fi fost discutate direct între premierul interimar și șeful Statului Major al Apărării.

Editorialul afirmă că programul permite realizarea unor proceduri accelerate pentru anumite investiții și achiziții considerate strategice.

Dan Andronic remarcă în editorialul său că, după audierea generalului Gheorghiță Vlad, au apărut reacții din partea unor lideri politici.

Printre acestea se numără și poziția exprimată de Sorin Grindeanu, care a apreciat că retragerea de la conducerea Armatei ar fi fost gestul firesc într-o astfel de situație. Potrivit editorialului, lideri ai PSD au considerat că existența unei anchete la nivelul conducerii Armatei poate genera vulnerabilități de imagine în relația cu partenerii externi.

În finalul editorialului, Dan Andronic susține că plecarea generalului Gheorghiță Vlad din funcție ar putea avea consecințe importante asupra modului în care vor fi analizate deciziile și contractele gestionate în ultimele luni.

Acesta afirmă că unul dintre motivele pentru care s-ar fi dorit menținerea generalului în funcție ar fi fost legat de continuitatea actualei structuri de decizie. În opinia exprimată de Dan Andronic în editorialul publicat de EVZ, înlocuirea șefului Statului Major al Apărării ar putea duce la reevaluarea unor proiecte și contracte aflate în derulare.