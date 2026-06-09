Generalul Iulian Berdilă știa din aprilie de dosarul DNA. Procurorii îi ridicaseră deja telefoanele

Locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Iulian Berdilă, știa încă din luna aprilie că este vizat de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Cu aproape două luni înainte ca DNA să anunțe public dosarul care îi vizează pe cei mai importanți comandanți ai Armatei Române, procurorii efectuaseră deja percheziții și îi ridicaseră telefonul mobil.

La începutul lunii iunie, procurorii militari ai DNA au anunțat că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, are calitatea de suspect într-un dosar privind infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției, transmite justnews.ro.

Potrivit procurorilor, în luna iulie 2025, generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat emiterea și semnarea de către generalul-locotenent Iulian Berdilă a unei solicitări către Ministerul Educației pentru suplimentarea numărului de locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București.

DNA susține că solicitarea ar fi fost formulată cu depășirea atribuțiilor legale, competența aparținând exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Conform procurorilor, documentul respectiv ar fi determinat suplimentarea cu 20 de locuri finanțate de la buget, permițând unor candidați admiși inițial la taxă să ocupe locuri bugetate. Anchetatorii consideră că astfel au fost afectate interesele Ministerului Apărării și a fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați.

Dosarul însă nu a început în iunie. Potrivit documentelor din instanță, încă din 17 aprilie 2026 procurorii militari dispuseseră continuarea urmăririi penale față de generalul Berdilă pentru infracțiunea de uzurpare a funcției.

În aceeași zi a fost dispusă și efectuarea unei percheziții corporale pentru ridicarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive de stocare a datelor care ar fi putut conține probe relevante pentru anchetă.

După ridicarea dispozitivelor, generalul Berdilă a încercat să obțină în instanță restituirea acestora.

La 30 aprilie 2026, acesta a depus o cerere la Curtea de Apel București prin care solicita recuperarea telefoanelor reținute de procurorii DNA.

Magistrații au respins însă solicitarea. Prin hotărârea pronunțată la 7 mai 2026, Curtea de Apel București a considerat nefondată plângerea formulată de general și l-a obligat la plata a 600 de lei cheltuieli judiciare.

În argumentația prezentată instanței, Berdilă a susținut că percheziția și ridicarea dispozitivelor mobile au fost efectuate fără garanții procedurale suficiente pentru protejarea informațiilor clasificate și a datelor privind securitatea națională.

Generalul a invocat faptul că, având acces la informații sensibile și posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ar trebui să beneficieze de garanții suplimentare în astfel de situații.

Judecătorul a respins argumentele și a explicat că legislația nu prevede autorizații speciale pentru efectuarea unor astfel de măsuri în cazul miniștrilor sau al altor membri ai structurilor executive care participă la ședințele CSAT.

Situația s-a repetat și în cazul generalului Gheorghiță Vlad. La 3 iunie 2026, la o zi după anunțul public al DNA, șeful Statului Major al Apărării a formulat la rândul său o cerere pentru recuperarea unui telefon mobil ridicat de anchetatori.

Curtea de Apel București a respins și această solicitare pe 8 iunie 2026.

Dosarul penal în care sunt cercetați generalii Iulian Berdilă și Gheorghiță Vlad a fost deschis de procurorii militari ai DNA în toamna anului 2025.