Darius Vîlcov, condamnat în „dosarul tablourilor”, urmează să fie eliberat condiționat

Fostul ministru al Finanțelor, Darius Vîlcov, urmează să fie eliberat condiționat după ce Tribunalul Vrancea a admis contestația formulată împotriva deciziei prin care cererea sa fusese anterior respinsă. Instanța a stabilit punerea în libertate a acestuia după executarea a aproximativ trei ani din pedeapsa primită în „dosarul tablourilor”.

Darius Vîlcov, fost ministru PSD și fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat definitiv în 2023 la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție. Ulterior, pedeapsa a fost redusă la cinci ani, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în casație și a constatat prescrierea faptelor de trafic de influență, menținând condamnarea pentru spălare de bani.

În primăvară, Judecătoria Focșani a respins ca neîntemeiată cererea de eliberare condiționată. Vîlcov a contestat hotărârea, iar Tribunalul Vrancea a admis ulterior solicitarea, dispunând eliberarea sa de îndată ce decizia va fi comunicată Penitenciarului Focșani.

Reamintim faptul că fostul ministru a fost încarcerat după ce a fost extrădat din Italia, unde a plecat înainte de pronunțarea sentinței definitive. Ulterior, a fost adus în țară și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Cazul în care a fost condamnat vizează acuzații de trafic de influență, spălare de bani și efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția publică. Ancheta a început în 2015 și a fost instrumentată de DNA.

De asemenea, potrivit anchetatorilor, în timpul perchezițiilor au fost descoperite sume importante de bani, lingouri de aur și zeci de tablouri, unele atribuite unor artiști cunoscuți. O parte dintre operele de artă ar fi fost ascunse în spații special amenajate în imobile deținute de fostul ministru, inclusiv în pereți falși.

Procurorii au susținut că Darius Vîlcov ar fi fost implicat într-o rețea de influențare a unor contracte publice, în legătură cu proiecte de infrastructură din județul Olt. În dosar este menționat omul de afaceri Theodor Berna, administrator al companiei Tehnologica Radion, care ar fi avut un rol în relația cu autoritățile contractante.

Ancheta a vizat mai multe contracte de lucrări publice derulate prin Compania de Apă Olt SA, finanțate în mare parte din fonduri europene, în urma unor proceduri de licitație.

Pe lângă „dosarul tablourilor”, Darius Vîlcov a mai avut două dosare de corupție aflate pe rolul instanțelor. În unul dintre acestea a fost achitat de Curtea de Apel Craiova, iar în altul condamnarea a fost anulată, după ce faptele au fost considerate prescrise.

În ambele situații, instanțele au dispus soluții definitive în favoarea fostului ministru, în dosare separate de cel în care a fost ulterior condamnat la pedeapsa cu executare.