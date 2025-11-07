Instanța supremă susține că această campanie de denigrare, fără precedent, ar avea scopul de a submina statul de drept și de a crea presiune asupra magistraților.

Potrivit comunicatului, acțiunea s-ar desfășura prin mai multe mecanisme de manipulare, printre care instigarea populației împotriva judecătorilor și răspândirea de informații false.

Judecătorii arată că momentul declanșator al acestei campanii ar fi fost sesizarea Curții Constituționale de către Secțiile Unite ale ÎCCJ cu privire la pensiile magistraților. După această sesizare, susțin reprezentanții instanței, s-a orchestrat o amplă acțiune mediatică de incitare la ură față de corpul magistraților, bazată pe informații inexacte care ar fi distorsionat sensul juridic al demersului.

Înalta Curte enumeră mai multe cazuri prezentate în spațiul public, pe care le consideră exemple de manipulare:

răspândirea informației false potrivit căreia ÎCCJ ar fi dispus eliberarea fostului ministru Darius Vîlcov;

prezentarea eronată a deciziei Curții Constituționale nr. 50/2025, susținându-se că aceasta ar fi eliminat un caz de casare, fapt infirmat de instanță;

acuzațiile privind o presupusă înlocuire nelegală dintr-un complet de judecată, deși, potrivit ÎCCJ, măsura ar fi fost adoptată în condiții procedurale corecte;

interpretarea greșită a deciziilor de unificare a practicii judiciare (RIL și HP), care, potrivit instanței, se bazează exclusiv pe aplicarea legii, nu pe evaluarea unor cazuri individuale.

De asemenea, instanța critică „demersurile mediatice de influențare a instanțelor” prin presiune asupra judecătorilor înainte de soluționarea unor cauze importante și folosirea „experților anonimi” pentru acreditarea unor speculații nefondate.

ÎCCJ susține că toate aceste acțiuni au ca scop crearea unei emoții publice artificiale și subminarea deliberată a încrederii în sistemul de justiție. Potrivit comunicatului, manipularea opiniei publice împotriva unei puteri a statului reprezintă „un demers de destabilizare a ordinii constituționale”.

Instanța face apel la opinia publică să verifice informațiile din surse oficiale și să nu se lase influențată de campanii de dezinformare. Totodată, solicită autorităților competente să-și îndeplinească rolul în prevenirea atacurilor hibride asupra puterii judecătorești.

Înalta Curte a reamintit că hotărârile judecătorești sunt acte oficiale ale statului și că respectarea independenței justiției este o condiție esențială a statului de drept.