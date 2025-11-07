Judecătorii CCR au publicat motivarea deciziei lor legate de sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor de serviciu – adică pensiile speciale.

CCR spune că Guvernul a respectat Constituția atunci când și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii pensiilor speciale, potrivit articolului 114 din Constituție. Totuși, Guvernul nu a așteptat cele 30 de zile pentru a primi avizul CSM, ceea ce reprezintă o încălcare a unor articole din Constituție (art. 1, 133 și 134).

CCR explică faptul că noile modificări au trei scopuri principale:

Creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați, astfel încât să fie egală cu cea din sistemul public, într-un proces treptat, început deja în 2023.

Schimbarea modului de calcul al vechimii, astfel încât să conteze mai mult anii efectivi lucrați în funcția respectivă. Practic, e nevoie de mai multă vechime pentru a obține pensia specială.

Reducerea pensiei speciale, prin plafonarea ei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate, o nouă scădere după cea din 2023.

CCR ne arată că această reformă nu este una întâmplătoare, ci vine cu reguli mai stricte, la fel ca legea din 2023, și are scopul de a corecta inechitățile din sistemul de pensii speciale. Legea nu încalcă principiul stabilității juridice (adică nu afectează siguranța juridică a oamenilor).

CCR mai subliniază că Parlamentul are dreptul să schimbe sau să abroge legi, inclusiv cele legate de pensii, atunci când condițiile economice și sociale se schimbă. Altfel spus, legea poate fi modificată în timp, pentru a se adapta realităților.

Totuși, CCR amintește că schimbările nu trebuie făcute brusc, fără o perioadă de adaptare. Dacă se impun reguli noi fără un termen rezonabil, se încalcă principiul stabilității și încrederii în lege. În acest caz, noua lege prevede o perioadă de tranziție de peste 11 ani, deci nu afectează încrederea oamenilor în stat.

CCR spune că încrederea legitimă a cetățenilor nu înseamnă că legile nu pot fi schimbate, ci că schimbările trebuie făcute corect și în interesul general al societății, nu doar pentru anumite persoane.

În ceea ce privește acuzațiile de discriminare între cei care se pensionează după vechea lege și cei care se vor pensiona după cea nouă, CCR a explicat că diferențele apărute din cauza legilor succesive nu reprezintă discriminare. Este normal ca persoane aflate în situații diferite, în perioade diferite, să fie supuse unor reguli diferite – principiul se numește „tempus regit actum” (legea aplicabilă este cea în vigoare la momentul respectiv).

Prin urmare, CCR consideră că legea privind reforma pensiilor speciale este constituțională, că aduce reguli mai echitabile și că a fost făcută în conformitate cu principiile statului de drept.