Ioana Dogioiu a precizat că asociațiile de magistrați au fost consultate la Palatul Victoria în timpul dezbaterii primei versiuni a legii, iar premierul a avut cel puțin o întâlnire cu reprezentanții acestora înainte de adoptarea actului normativ.

”Conţinutul discuţiilor din coaliţie nu sunt domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Referindu-se la declarația președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, care susținea că premierul ar fi afirmat că nu este dispus să discute cuantumul pensiilor, ci doar termenul de tranziție, Ioana Dogioiu a evitat să comenteze, recomandând ca întrebările să fie adresate direct domnului Abrudea. Totodată, purtătorul de cuvânt a subliniat că asociațiile de magistrați au fost consultate la Palatul Victoria.

”Premierul a avut cel puţin o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi, înainte de adoptarea primei legi. Au participat reprezentanţi ai tuturor asociaţiilor de magistraţi care şi-au exprimat dorinţa de a participa la aceste discuţii. De asemenea, CSM a primit inclusiv solicitare scrisă de a formula un punct de vedere. Înalta Curte, preşedintele Înaltei Curţi, procurorul general, deci respind categoric această afirmaţie, că pachetul a fost adoptat fără consultare”, a subliniat Dogioiu. ”Din momentul în care au fost discuţii, nu putem spune că au fost anunţaţi. Dar, în general, nu tot ceea ce se propune poate să fie şi transpus în lege. Dar discuţii au existat”, a completat ea.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că, din discuțiile purtate cu premierul, a reținut că există flexibilitate în privința perioadei de tranziție, putând fi depășiți cei 10 ani.

Acesta a adăugat că își dorește ca subiectul să fie clarificat cât mai curând, subliniind că amânarea unor probleme sensibile pentru societate nu aduce beneficii țării.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat joi că, în cazul în care se va stabili o nouă dată pentru prezența premierului în Parlament, aceasta va fi comunicată ulterior, după ce va fi decisă și confirmată.

”Disponibilitatea a fost formulată încă de atunci, însă cred că toată lumea a văzut care a fost programul zilei de luni, foarte complex şi cu componentă externă foarte puternică, deci, stabilită din timp, cu mult timp înainte. Când, dacă se va stabili o nouă dată pentru prezenţa premierului în Parlament, rămâne de văzut şi de stabilit în continuare. Vă vom comunica, dacă acest lucru se va întâmpla”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre solicitarea făcută de PSD pentru ca premierul să prezinte în plenul Camerei Deputaţilor explicaţii privind retragerea unei părţi a trupelor SUA din România.

Ioana Dogioiu a explicat că nu a mai discutat recent subiectul cu premierul, însă a menționat că, în momentul în care se va lua o nouă decizie privind prezența acestuia în Parlament, va fi informată și va comunica public data stabilită. Ea a precizat că nu poate lua decizii sau angaja nimic nici în numele Parlamentului, nici în numele premierului, subliniind că și-a păstrat toate marjele necesare până la stabilirea oficială a datei.