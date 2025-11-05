Sorin Grindeanu a declarat că a primit vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, într-un moment semnificativ pentru securitatea Europei și a României.

”Am primit astăzi vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, într-un moment important pentru securitatea europeană și pentru România. Am discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic, despre noile amenințări cu drone și, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianță. Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios și respectat în #NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluții și inițiativă. Sub conducerea lui Mark Rutte, NATO își reafirmă forța, unitatea și capacitatea de a acționa rapid în fața provocărilor. Apreciez leadershipul său echilibrat și abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtășim. România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa”, spune Sorin Grindeanu.

După întrevederea cu secretarul general al NATO, Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat miercuri că România beneficiază de securitate și protecție prin intermediul Alianței, subliniind că Mark Rutte i-a confirmat acest angajament în cadrul discuțiilor.

”România este o ţară sigură şi protejată de NATO! Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi. Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord este constant preocupată de protejarea Flancului Estic şi de consolidarea Regiunii Mării Negre care trebuie să fie un spaţiu sigur pentru oameni, comerţ şi investiţii”, spune preşedintele Senatului, într-o postare pe Facebook.

Mircea Abrudean a subliniat că o comunicare clară este esențială pentru a evita orice interpretare greșită și a menționat că mesajele transmise de secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind securitatea pe Flancul Estic sunt foarte bine definite și fără echivoc.

”România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea: am consolidat apărarea antiaeriană şi capacităţile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislaţie suplimentară care permite instituţiilor româneşti să acţioneze ferm împotriva incidentelor cu drone. Întărim capabilităţile de producţie, cele mai recente exemple fiind fabricile Hanwha Aerospace şi Rheinmetall. Securitatea rămâne prioritatea noastră principală!”, arată Abrudean.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat la București că în cazul unui atac asupra României, celelalte 31 de state membre vor interveni pentru a proteja țara, subliniind că acesta este modul în care funcționează Alianța și că astfel România devine practic invulnerabilă. El a adăugat că nu crede că cineva ar risca să testeze această protecție.