La deschiderea NATO Industry Forum 2025, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că România își conturează politica de apărare în jurul a trei piloni principali: consolidarea capacității de descurajare, dezvoltarea industriei de apărare și acordarea de sprijin continuu Ucrainei.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat printr-un comunicat transmis că miercuri au debutat lucrările NATO Industry Forum 2025, organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) împreună cu Divizia pentru Industria de Apărare, Inovație și Armament a Statului Major Internațional NATO, evenimentul beneficiind de sprijinul MApN.

Conform sursei citate, ministrul Ionuț Moșteanu a deschis forumul adresându-se participanților și evidențiind din nou complexitatea contextului actual de securitate, provocările pe care acesta le aduce și rolul esențial al unor astfel de întâlniri în identificarea de soluții pentru consolidarea securității, stabilității societăților și viitorului Alianței.

„Aliaţii se confruntă cu ameninţări şi provocări simultane la adresa securităţii, inclusiv un război în Europa, creşterea nivelului competiţiei strategice, terorismul şi o instabilitate persistentă în vecinătatea sa. (…) În acest context, viziunea României este centrată pe trei direcţii, respectiv: descurajare, industria de apărare şi sprijinirea Ucrainei – lupta acestui stat însemnând, totodată, lupta Europei pentru libertate”, a spus ministrul Moşteanu, citat în comunicat.

Ministrul a subliniat că industria de apărare joacă astăzi un rol esențial în strategia de descurajare, iar majorarea investițiilor din partea țărilor aliate va reprezenta un aport semnificativ în acest sens.