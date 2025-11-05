Camera Deputaților a respins, miercuri, propunerea legislativă inițiată de deputatul USR Ciprian Rigman, prin care se dorea modificarea Codului administrativ pentru a reduce numărul de viceprimari din municipiile reședință de județ. Proiectul prevedea ca aceste localități să aibă un singur viceprimar, similar cu municipiile care nu sunt reședință de județ, unde acest sistem funcționează deja. Inițiativa urmează să fie dezbătută în Senat, care este cameră decizională.

Deputatul Ciprian Rigman a criticat decizia majorității parlamentare, considerând că respingerea proiectului contrazice discursurile oficiale despre economisirea resurselor publice.

„Într-o perioadă în care vorbim de economii şi reduceri de cheltuieli, respingerea acestui proiect transmite un regretabil semnal public de inconsecvenţă al partenerilor noştri de guvernare. Nu există nicio justificare legată de beneficiul comunităţilor pentru menţinerea a doi viceprimari în toate municipiile reşedinţă de judeţ. Există municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ, funcţionează foarte bine cu un singur viceprimar şi au populaţie mai mare decât multe altele care sunt reşedinţă şi au doi viceprimari, cu toate cheltuielile asociate”, a declarat Rigman.

Potrivit USR, scopul proiectului era de a elimina cheltuieli administrative nejustificate și de a aduce structura executivului local mai aproape de modelul practicat în alte state europene. Formațiunea arată că funcțiile de viceprimar implică costuri semnificative pentru autoritățile locale, de la indemnizații și personal de cabinet, până la dotări și bugete de reprezentare.

”Conform calculelor medii, un al doilea viceprimar antrenează anual costuri între 180.000 şi 250.000 de lei, în funcţie de nivelul UAT-ului. Proiectul USR încurajează alocarea mai judicioasă a resurselor umane şi financiare şi se aliniază practicilor europene în ceea ce priveşte organizarea executivului local în raport cu dimensiunea populaţiei şi volumul atribuţiilor”, subliniază USR într-un comunicat.

Reprezentanții formațiunii mai afirmă că reducerea numărului de viceprimari nu ar fi afectat funcționalitatea administrațiilor locale, întrucât atribuțiile acestora pot fi redistribuite fără dificultate. În plus, potrivit calculelor interne, economiile rezultate la nivel național ar fi putut depăși câteva zeci de milioane de lei anual — fonduri care ar fi putut fi redirecționate către proiecte locale sau investiții în infrastructura comunităților.

USR consideră că refuzul coaliției de a susține proiectul arată „o lipsă de voință reală de a reforma administrația publică și de a reduce cheltuielile inutile”, în contextul în care România se confruntă cu presiuni bugetare tot mai mari.

Proiectul merge acum la Senat, care urmează să decidă dacă ideea reducerii numărului de viceprimari va fi reluată sau definitiv respinsă.