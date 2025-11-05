Președintele României, Nicușor Dan, îl primește miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei vizite oficiale care are loc pentru prima dată de la numirea acestuia la conducerea Alianței. Întâlnirea are loc la ora 13:30 și este urmată de discuții tête-à-tête și convorbiri oficiale.

Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra pe principalele provocări de securitate cu care se confruntă NATO, cu accent pe situația de pe Flancul Estic, regiune în care România are un rol strategic. În cadrul întrevederii, vor fi abordate modalități de consolidare a capacității de apărare colectivă și de descurajare, precum și perspectivele de dezvoltare a cooperării între România și Alianță.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan și Secretarul General al NATO vor participa, de asemenea, la lucrările NATO-Industry Forum 2025, eveniment ce are loc în București, între 5 și 6 noiembrie. Forumul este dedicat dialogului strategic dintre structurile NATO și industriile de apărare din statele membre.

„Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicuşor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, se arată în comunicatul oficial transmis de Administrația Prezidențială.

După întrevederea oficială, cei doi vor susține declarații comune de presă, programate pentru ora 15:30, la Palatul Cotroceni.

Agenda oficială a vizitei include și o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, programată la ora 16:00, la Palatul Victoria. Discuțiile dintre cei doi oficiali se vor axa pe cooperarea în domeniul apărării și pe modul în care România poate contribui la consolidarea rezilienței Alianței, în special pe componenta industrială și logistică.

În continuarea vizitei, Mark Rutte va fi primit, la ora 17:00, la Senat, de președintele forului legislativ, Mircea Abrudean, iar la ora 17:45, va avea o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin-Mihai Grindeanu.

Întâlnirile cu reprezentanții celor două Camere ale Parlamentului vor urmări aspecte privind rolul legislativului în susținerea angajamentelor României în cadrul NATO, precum și cooperarea interparlamentară în domeniul securității regionale.

Prin aceste întrevederi, autoritățile române își propun să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate în cadrul Alianței, subliniind angajamentul ferm al României față de principiile solidarității și apărării colective.

Joi, începând cu ora 8:30, președintele Nicușor Dan și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vor participa la deschiderea oficială a NATO-Industry Forum 2025, organizat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 de state membre și partenere NATO, precum și peste 300 de companii din domeniul apărării. Forumul este coordonat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.

Obiectivul principal al forumului este de a consolida parteneriatul dintre NATO și industria de apărare, prin schimb de expertiză, inovare tehnologică și coordonare strategică în domeniul securității.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat de presă, că prin organizarea acestui eveniment, România „îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare”.

Evenimentul oferă și o platformă de discuție privind dezvoltarea noilor tehnologii, securitatea cibernetică și adaptarea capacităților militare la noile provocări globale.