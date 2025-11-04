România va consolida capacitatea sa de apărare grație investițiilor prevăzute în cadrul programului SAFE. Anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane, care săptămâna trecută a provocat surpriză și îngrijorare, a fost urmat acum de discuții strategice între autorități pentru întărirea securității naționale.

La Palatul Victoria, prim-ministrul Ilie Bolojan l-a întâmpinat astăzi pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, într-o întâlnire dedicată priorităților României în NATO. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care forțele armate și industria de apărare autohtonă se modernizează și adoptă tehnologii noi pentru a răspunde provocărilor actuale de securitate.

Premierul a evidențiat că România urmărește întărirea rolului său în cadrul strategiei de descurajare a NATO și menținerea unei politici de apărare durabile. În acest context, procesul de modernizare a armatei și revitalizarea industriei naționale de apărare sunt elemente esențiale pentru atingerea acestor obiective.

România se angajează să sprijine proiectul „Santinela Estică”, care urmărește creșterea vigilenței și întărirea rolului de descurajare, precum și consolidarea capacității defensive a Flancului Estic, participând activ la implementarea sa.

Întâlnirea a inclus și discuții despre modalitățile de aprofundare a colaborării industriale între aliați, precum și despre facilitarea transferului de tehnologii moderne pentru a susține procesul de modernizare a capabilităților militare.

Pentru a sprijini acest obiectiv, este esențială o cooperare consolidată între UE și NATO, precum și valorificarea instrumentelor europene, precum Programul SAFE, pentru a stimula investițiile și a accelera modernizarea industriei de apărare din România.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România își menține angajamentul de a dezvolta baza militară de la Mihail Kogălniceanu, pregătind-o să devină una dintre principalele facilități NATO din zonă.

„Bază de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția, în principal, este investiția noastră și va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Rammstein în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic”, marți, la Digi24.

Oficialul român a precizat că România investește în baza respectivă, care va fi operată împreună cu aliații, adaptându-se la circumstanțele și provocările fiecărei perioade, și că se desfășoară proiecte atât pentru viitorul apropiat, cât și pentru cel mai îndepărtat.