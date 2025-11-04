Referindu-se la experiența Franței în urmă cu 23 de ani, Lagarde a spus că la început opinia publică manifesta temeri privind funcționarea noului sistem și creșterea prețurilor. Ea a explicat că, dacă guvernul se asigură că prețurile sunt afișate atât în leva, cât și în euro și regulile de conversie sunt respectate, nu există motive ca inflația să crească pe termen lung.

Președintele BCE a menționat că Bulgaria este pregătită pentru euro, chiar dacă nu există consens deplin al opiniei publice. Experiența altor state care s-au alăturat zonei euro arată că, deși inițial apar dubii, sprijinul public crește pe măsură ce oamenii văd beneficiile.

„Toţi erau îngrijoraţi că preţurile vor creşte în mod incorect când a fost înlocuit francul, şi da, unele sectoare mici au încercat să profite. Dar a fost un efect limitat. Dacă Guvernul se asigură că preţurile sunt afişate atât în leva cât şi în euro şi regulile de conversie sunt urmate strict, atunci nu există motive să crească inflaţia pe termen lung”, a susținut şeful BCE.

Lagarde a respins ideea că Franța a devenit mai săracă după trecerea la euro. Deși unele prețuri au crescut în anumite sectoare, economia franceză a devenit mai puternică în ansamblu.

„Datorită funcţiilor mele, la Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, ministrul de Finanţe în Franţa, am văzut multe state care s-au alăturat zonei euro. La început sunt întotdeauna dubii, dar într-un an creşte sprijinul, odată ce oamenii văd beneficiile”, a mai spus preşedintele BCE.

Oficialul BCE a explicat câștigurile Bulgariei ca urmare a aderării la zona euro. Eliminarea riscului valutar va face comerțul mai sigur și exporturile mai competitive. Companiile vor factura și vor fi plătite în aceeași monedă, fără curs de schimb sau instrumente de acoperire a riscurilor. De asemenea, ea susține și că turiștii ar avea mai multă încredere să călătorească în Bulgaria.

„Companiile vor factura şi vor fi plătite în aceeaşi monedă, fără curs de schimb, fără instrumente de acoperire contra riscurilor. De asemenea, turiştii vor avea o încredere mai mare pentru a călători în Bulgaria ştiind că se utilizează euro. Pe partea de securitate, aderarea la uniunea monetară face ca ţara să facă parte dintr-un cadru stabil cu reguli comune. Nu există haos, toţi urmează aceleaşi principii, care creează disciplină şi încredere, ceea ce recunosc şi agenţiile de evaluare financiară”, a susținut Lagarde.

Lagarde a abordat și subiectul euro digital, descriindu-l ca un pas natural pentru adaptarea la obiceiurile financiare moderne. Numerarul nu va dispărea, dar plata cu telefonul sau cardul devine tot mai frecventă, motiv pentru care este necesar un format digital al banilor băncii centrale. Euro digitalul nu înlocuiește bancnotele, ci le completează, fiind conceput pentru secolul XXI.

Președintele BCE a vorbit și despre poziția Europei în economia mondială, subliniind că Uniunea Europeană rămâne o piață solidă, cu 450 de milioane de persoane, mai mare decât Statele Unite. Europa dispune de talente și capacitate de inovare, dar are nevoie de o piață de capital mai solidă și de reducerea barierelor pentru antreprenori, pentru a deveni o forță globală.

„Numerarul nu va dispărea niciodată – aceasta este promisiunea noastră. Dar în condiţiile în care oamenii plătesc din ce în ce mai mult cu telefonul sau cardul, avem nevoie de un format digital pentru banii băncii centrale. Nu este o înlocuire a bancnotelor, este numerar digital pentru secolul XXI”, completat preşedintele BCE.

Conversia Bulgariei la euro se va face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro. Autoritățile de la Sofia au anunțat că ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.