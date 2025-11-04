Alexandru Nazare a confirmat pregătirea unei noi selecții pentru Consiliul de supraveghere, ca răspuns la controversele generate de cheltuielile ridicate cu salariile în 2024.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, BID a cheltuit anul trecut aproape 20 de milioane de lei pentru salarii, jumătate din această sumă fiind alocată echipei de conducere. Întrebat despre aceste cheltuieli, ministrul Nazare a explicat că situația este moștenită și a subliniat că procesul de reformă al băncii este deja în derulare.

„Eu pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speţă. Conducerea acestei bănci, vorbim de Consiliul de supraveghere, oricum va fi schimbată. Vom face o nouă selecţie la Banca de Dezvoltare în curând. Este în curs acest lucru şi când vom face noua selecţie ne vom uita la toate aceste aspecte care nu ţin de prezent. Ţin de cum au fost gândite lucrurile în trecut”, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că banca a cheltuit în 2024 suma de 20 de milioane de lei pe salarii, din care jumătate pe cele ale conducerii.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că în 2021 propusese o formulă alternativă pentru înființarea unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă și mai ieftină, care ar fi putut fi integrată în PNRR și ar fi facilitat absorbția fondurilor europene. Acea propunere nu a fost aprobată, iar instituția a fost creată ulterior printr-o altă formulă.

Nazare a precizat că a preluat conducerea situației acum trei luni și intenționează să utilizeze Banca de Dezvoltare cât mai eficient, ca parte a programului de relansare economică. Noua bancă va pune la dispoziție resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri și microîntreprinderi, prin programe deja create. Ministrul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi semnate convențiile cu băncile pentru garanția de portofoliu, care va totaliza peste 1,2 miliarde de euro în 2026, bani disponibili pentru sprijinirea sectorului privat.

„Am propus în 2021 o cu totul altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă şi mai ieftină. M-am bătut pentru această formulă în 2021, acum patru ani, pentru că această bancă de dezvoltare putea fi inclusă în PNRR şi putea să ne ajute foarte mult la modul în care absorbeam banii din PNRR, cel puţin banii din împrumut de pe PNRR. Formula propusă de mine nu a fost aprobată. S-a mers pe alte variante de creare a unei instituţii. Instituţia este creată în acest moment. Am preluat acum trei luni această situaţie. Vreau să folosim Banca de Dezvoltare, aceasta nou creată, pe cât posibil cât mai mult şi cât mai bine, pentru că în programul de relansare, ca şi element de relansare, e foarte important că această bancă de dezvoltare va pune la dispoziţie resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri. Sunt programe care au fost create la Banca de Dezvoltare. Vom semna convenţiile cu băncile pentru garanţia de portofoliu în cursul săptămânii viitoare. Şi vorbim de peste 1,2 miliarde de euro în 2026, garanţia de portofoliu. Sunt bani disponibili pentru IMM-uri şi microîntreprinderi. Cred că e foarte important că avem un instrument”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este singura instituție de acest tip deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor, fiind înființată la sfârșitul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

BID are ca misiune susținerea dezvoltării economice și sociale, creșterea competitivității și inovării, promovarea unei economii durabile și atingerea neutralității climatice, contribuind totodată la corectarea disfuncționalităților existente pe piața financiară.