Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a subliniat că este importantă coordonarea dintre dinamica economiei și creșterile salariale, pentru ca antreprenorii să poată suporta noile costuri.

Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a reacționat ferm la această poziție. El a propus ca demnitarii să trăiască, măcar o lună, cu salariul minim pe economie pentru a înțelege efectele creșterii prețurilor și ale facturilor asupra celor care câștigă minimul pe economie.

Budăi a invitat ministrul Nazare să viziteze localități precum Botoșani și să discute cu tinerii care lucrează pentru salariul minim și care sunt nevoiți să plece la muncă în străinătate.

„Am văzut că și ministrul PNL al Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, s-a înscris în hora celor care vor înghețarea salariului minim! Argumentul său este că cei cu salariul minim au deja venituri mari, „din cauza” creșterilor prea mari din anii precedenți… Adică au suficient. Nu se justifică o nouă majorare. Dar de inflația din ultimul an, nu ținem cont, domnule ministru? La creșterea prețurilor din energie nu vă gândiți? Nu contează prăbușirea puterii de cumpărare în urma măsurilor luate chiar de dumneavoastră cu majorarea TVA și a accizelor?”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii a explicat că o majorare decentă a salariului minim ar stimula consumul intern și ar contribui la prevenirea intrării României în recesiune.

El a criticat argumentul ministrului de Finanțe, menționând că inflația, scumpirile la energie și impactul creșterii TVA și a accizelor asupra puterii de cumpărare fac ca actualul nivel al salariului minim să fie insuficient.

„Românii au o vorbă pentru o astfel de atitudine: „Sătulul nu crede flămândului”. Ar trebui poate ca toți demnitarii care ajung la vârful statului să facă un exercițiu în prima lună de mandat: să trăiască doar cu echivalentul salariului minim! Așa ar simți pe propria piele cum se resimte la acest nivel creșterea prețurilor și a facturilor și de ce niște bănuți în plus la salariul minim sunt atât de importanți pentru acești oameni!”, a completat acesta.

Marius Budăi a accentuat că această propunere nu presupune exploatarea comercială a resurselor statului, ci reprezintă o măsură de bun-simț menită să arate realitatea cu care se confruntă angajații plătiți cu salariul minim.

Inițiativa subliniază nevoia ca decidenții să fie conectați la dificultățile oamenilor de rând și să înțeleagă importanța ajustării corespunzătoare a salariului minim în funcție de evoluția prețurilor și a economiei.

„Domnule ministru, mergeți prin țară și vorbiți cu cei care sunt plătiți cu salariul minim!. Vă invit la Botoșani să vă întâlniți cu tinerii care muncesc din greu, dar nu au opțiuni și trebuie să plece la muncă în străinătate! Poate dacă îi ascultați vă veți schimba percepția. Mai ales că, știți bine, o majorare decentă a salariului minim ar stimula consumul și ar preveni intrarea României în recesiune”, a conchis Marius Budăi.

Postarea poate fi vizualizată aici.