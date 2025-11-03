Fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, se pregătește să își închidă porțile în luna decembrie, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale. Activitatea de producție ar urma să fie mutată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar autoritățile și instituțiile de ocupare a forței de muncă încearcă să limiteze efectele sociale și economice ale acestei decizii.

Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat că producția s-a redus treptat în ultimii ani, iar costurile de întreținere ale halei au devenit prea mari în raport cu volumul actual de activitate.

„Din păcate, producţia de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înţeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajaţi care mai sunt, pentru că se plăteşte o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 şi 1.000 de salariaţi. Înţeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea şi mutarea utilajelor”, a spus edilul pentru Agerpres.

Închiderea fabricii va afecta nu doar piața muncii din oraș și localitățile din jur, ci și bugetul local, întrucât Aptiv era cel mai important contribuabil.

„Fiind cel mai mare angajator, era şi cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuşi, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, şi avem discuţii avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a precizat Abrudan.

Primăria Ineu și instituțiile județene poartă discuții cu reprezentanții Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad pentru a sprijini angajații afectați. Directorul AJOFM, Alexandru Molnar, a confirmat că, deși nu există încă o notificare oficială privind concedieri colective, instituția este pregătită să intervină.

„În acest moment, nu am primit notificarea de concedieri colective de la niciun mare angajator, dar am purtat discuţii despre situaţia de la Ineu cu autorităţile locale. În funcţie şi de cererea de forţă de muncă de pe piaţă, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizaţi, dar vom organiza şi cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul”, a declarat Molnar.

Contactați de Agerpres, reprezentanții companiei nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere. Potrivit unor angajați, aceștia au fost anunțați despre închiderea fabricii și despre acordarea unor salarii compensatorii, urmând ca unii dintre ei să rămână temporar pentru a asigura demontarea și transportul echipamentelor către noua locație de producție.

Fabrica Aptiv din Ineu este activă de peste un deceniu, producând componente auto destinate marilor constructori internaționali. De-a lungul anilor, a reprezentat un pol de stabilitate economică pentru zona de vest a județului Arad, oferind locuri de muncă nu doar locuitorilor din Ineu, ci și celor din localitățile învecinate.

Închiderea unității se adaugă unui șir de restructurări recente din industria locală. La finalul lunii iunie, un alt mare angajator, Astra Rail Industries, deținut de compania Greenbrier, și-a încetat activitatea la Arad, concediind 699 dintre cei 777 de angajați. Decizia a fost motivată de „presiuni tot mai mari în industrie, costuri operaționale ridicate și constrângeri logistice legate de vechimea unității și de mediul urban”. Greenbrier și-a concentrat operațiunile la fabricile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin.