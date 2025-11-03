Cu o tradiție de șapte decenii, Chimcomplex a parcurs un traseu remarcabil, de la o uzină de stat din Borzești la un conglomerat industrial complex, alcătuit din 15 entități cu activități complementare și perfect integrate pe verticală. A traversat etape de transformare dificile, a înfruntat crizele și a dovedit că „în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție!”.

Investițiile de peste 350 de milioane de euro realizate în ultimele douăzeci de ani au transformat Chimcomplex într-un veritabil simbol al modernizării. În prezent, compania controlează peste 70% din producția națională de substanțe chimice de bază și ocupă poziții de vârf în ierarhiile europene. În spatele acestor performanțe se află curajul de a acționa și rigoarea de a investi în viitor, chiar și în momente de incertitudine economică.

Cei 70 de ani de existență ai Chimcomplex nu reprezintă doar o pagină de istorie, ci și o promisiune de continuitate, aceea de a construi o industrie chimică românească puternică și competitivă. Chimcomplex marchează șapte decenii de la înființare, șapte decenii în care s-a impus ca un pilon al economiei naționale. A devenit o companie de importanță strategică pentru statul român și un reper european în domeniul chimiei.

Povestea Chimcomplex este una a perseverenței și a reinventării. De-a lungul celor șapte decenii, compania a traversat toate etapele posibile, de la expansiunea industrială a anilor ’60–’80, la turbulențele tranziției din anii ’90 și până la momentul critic de la începutul anilor 2000, când industria chimică românească părea sortită declinului.

Cu ocazia aniversării, Chimcomplex a organizat, în colaborare cu Revista Capital, Gala Capitalului Românesc la Sibiu pe data de 1 noiembrie 2025, un eveniment dedicat celor care construiesc zi de zi viitorul economiei românești. Evenimentul a reunit sute de oameni de afaceri români ce reprezintă adevărații piloni ai dezvoltării durabile a României. Au fost premiați antreprenorii care prin muncă, curaj și viziune duc țara înainte.

În momentul Galei, Ștefan Vuza a venit și cu un îndemn către participanți: „Haideți să facem afaceri între noi, noi românii. Pentru că o să vină vremuri mai grele decât cele pe care le-am avut în ultimii doi ani, de pe urma crizelor multiple prin care trece România, dar și Europa”.

„Oamenii de afaceri români, antreprenorii, sunt oameni de viitor, care lucrează din zor și duc mai departe cărora merită să le arătăm recunoștința pentru efortul pe care l-au depus. Ei sunt oameni, ca și mine, ca și voi, cu bune și cu rele, dar care au curaj, iar foarte puțini oameni mai au curaj în ziua de astăzi, mulți se feresc, mulți se ascund. Dar noi, ca antreprenori, trebuie să ne știm valoarea, de la firmele mici, la cele mari. Mulți conducem companii sănătoase, care au o idee, care vând un produs bun, care oferim o soluție, iar dacă colaborarea ar fi una mai strânsă, vor reuși să trecem împreună mai bine peste această perioadă grea”, a subliniat Ștefan Vuza în discursul său din cadrul Galei Capitalului Românesc.

Niculae Duşu, preşedintele Celco, a fost unul dintre premianții serii la Gala Capitalului Românesc. Este una dintre companiile româneşti de referinţă în domeniul materialelor de construcţii. În ultimii ani, Celco a lansat proiecte de modernizare semnificative, inclusiv o investiţie de peste 106 milioane lei în modernizarea liniei de producţie BCA, aprobată în 2024. În cadrul unui interviu pentru Capital, Niculae Dușu a declarat că a fi antreprenor în România este o provocare, mai ales în zilele acestea.

„Este o provocare deosebită, pentru că sunt momente, într-adevăr, de criză energetică și mai ales când ești antreprenor și ai activitate în industrie. Industria e foarte mare consumatoare de energie, iar să ai energia la prețurile care sunt acum în România este o mare problemă pentru că nu poți să faci previziuni, nu poți să-ți faci bugete și așa mai departe. Suntem permanent în bătaia vântului, din punctul ăsta de vedere”, a menționat președintele Celco.

Despre inițiativa lui Ștefan Vuza, aceea de a aduce împreună mai mulți antreprenori români pentru a colabora, Niculae Dușu subliniază că apreciază tenacitatea și curajul omului de afaceri de la Chimcomplex.

„O astfel de inițiativă ne încurajează pe toți, mai mici și mai mari, să luptăm și să credem în noi. Antreprenorii merită să fie scoși în evidență, să fie promovați și să fie încurajați. Și mai mult decât atâta, trebuie să avem grijă de colaborarea dintre noi. e important să ne sprijinim și să ne ajutăm în așa fel încât calitatea produselor să crească și să nu fie nevoie permanent să mergem către piața externă ca să luăm materii prime sau intermediarele. E bine să colaborăm cu antreprenorii noștri români, să-i sprijinim, să crească calitatea în așa fel încât produsul finit al nostru să fie calitativ și să reziste competiția externă”, a menționat președintele Celco.

Răzvan Horoi, director general AICBAC, parte a Grupului de firme Agricola International, a fost prezent la evenimentul de la Sibiu pentru ridicarea unui premiu în numele grupului, unul dintre principalii jucători în industria agro‑alimentară, specializat în producţia integrată de carne de pasăre, ouă, produse din carne și ready‑meals. Compania deține întreg lanţul de producţie, de la reproducere/incubaţie, creştere, sacrificare, procesare şi ambalare, până la distribuţie. În opinia lui Răzvan Horoi, un eveniment de genul Galei Capitalului Românesc ce duce la interacțiunea dintre antreprenori nu are decât să aduce câștig.

„Astfel de evenimente nu fac decât să ne motiveze să devenim mai buni, să descoperim lucruri noi, poate chiar oportunități viitoare. Reușim astfel să învățăm lucruri de la oameni care au trecut prin ani foarte complicați, prin uragane profesionale pe care le-au gestionat foarte bine și au progresat extraordinar. Alții, poate mai mici, au șansa să învețe de la noi cum am reușit să progresăm și cum am reușit să ne consolidăm pe o piață foarte, foarte competitivă și extraordinar de complicată”, a menționat director general AICBAC.

El consideră că, de la Agricola International, antreprenorii mai mici pot învăța faptul că industria în care compania activează este o industrie care are la bază ei organisme vii și vulnerabile, că este o industrie presărată cu tot felul de provocări care pot avea impact economic.

„Nu sunt chestiuni materiale pe care nu le putem stoca, sunt produse cu perisabilitate”, a subliniat Răzvan Horoi.

Despre planurile de viitor din cadrul Agricola, el a specificat că în momentul de față echipa este în plin proces de modernizare a mai multor unități: „Deja unele proiecte au fost implementate, cum ar fi o fabrică de ready meals, o companie care a crescut organic, sănătos, foarte rezistentă în ultimele ani, care s-a aliniat la toate provocările pieței și la standardele lumii în care trăim, la dinamica ei. Suntem în curs de modernizare și de achiziții de ferme noi, modernizarea abatorului și avem în plan multe alte investiții. Ne gândim serios să intrăm în industria agricolă, să ne securizăm parte din materiile prime pe care le pregătim pentru animale, pentru securizarea tehnică”.