Miruna Lepădatu, Director Economic Avicola Lumina SA Constanța, a fost prezentă la Gala „Companii de Elită” și a ridicat „Premiul pentru performanță economică și creștere sustenabilă”.

„Evident, acest premiu nu era posibil fără munca unei echipe dedicate, o echipă care a crezut în valori solide, a crezut în inovație, a crezut în recunoaștere și în grijă față de oameni și de mediul.

Agricola a lansat mereu produse care au redefinit categoria, vorbim despre Puiul Fericit, vorbim despre Cocoșul de Pădure, produsele care sunt primele produse fără antibiotic din România. Vorbim de o gamă dedicată copiilor, Bravito, o gamă din care fac parte ouăle cu luteină, ouăle cu antioxidanți, pentru copii”, a declarat ea pe scena Premiilor Capital.

Grupul de firme Agricola a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri consolidată de 1,23 miliarde de lei și s-a raportat un profit net de 125,9 milioane lei. Pentru finalul lui 2025, conducerea estimează o ușoară creștere a veniturilor, până la 1,3 miliarde de lei, și un profit net de aproximativ 120 de milioane de lei.

„Ne menținem obiectivul de creștere sustenabilă, cu o atenție deosebită asupra echilibrului dintre volum, calitate și rentabilitate”, subliniază Grigore Horoi, președintele Grupului, în cadrul unui interviu pentru Revista Capital.

Una dintre direcțiile majore ale Grupului Agricola este diferențierea prin calitate și inovație. În ultimii ani, compania a lansat produse care au redefinit segmentele din care fac parte.

De la Puiul Fericit și Cocoșelul de Pădure, primele produse din România din categoria „never ever antibiotics”, la Bravito, primul brand destinat copiilor, Agricola a investit constant în diversificarea portofoliului.

„Consumatorii devin tot mai educați și mai atenți la calitate, iar noi răspundem acestor așteptări”, punctează Horoi.

Revista Capital acordă premii pentru performanţele companiilor de elită din România care au avut rezultate remarcabile și care au contribuit la dezvoltarea economiei din țara noastră. Gala de premiere a avut ca scop recunoașterea performanței companiilor din mediul de business din România.

Reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. În cadrul Galei a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Companii – Ediția 2025.