Caroli Foods a fost inclusă de către Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” în 2025, iar cu această ocazie, CEO-ul a oferit un interviu în care a oferit mai multe detalii despre realizările recente și despre planurile de viitor.

Capital: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

Giampaolo Manzonetto: Am încheiat anul 2024 în topul producătorilor de produse de carne ambalată din România și obiectivul nostru pe termen lung este să ne întărim prezența prin investiții continue în calitate, inovație și extinderea portofoliului de produse. Activăm într-un sector cu tradiție în România, dar și cu un potențial semnificativ de dezvoltare, având în vedere apetența românilor pentru produsele de carne ambalată.

Referitor la cifrele financiare pe care le așteptăm pentru anul 2025, în acest moment nu putem să oferim aceste informații, nefiind publicate oficial.

Capital: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

Giampaolo Manzonetto: Investițiile pe care le realizăm se concentrează pe trei direcții principale: modernizarea operațiunilor din fabrica din Pitești și din lanțul logistic, dezvoltarea de produse care să răspundă noilor așteptări ale consumatorilor și sustenabilitatea, care să aducă valoare business-ului și prin care să îmbunătățim viața oamenilor, dar și mediul înconjurător. Doar printr-un plan de investiții strategic pe termen lung în aceste zone putem să rămânem relevanți și competitivi, aducând astfel valoare adăugată atât pentru consumatori, cât și pentru parteneri.

Piața românească a produselor de carne ambalată este într-o continuă transformare, fiind influențată de preferințele tot mai sofisticate ale consumatorilor, care caută nu doar produse de calitate, dar și un gust deosebit. Iar în acest caz vorbim de o atenție specială pe care noi, ca producător, o acordăm investițiilor care să ne permită să ne diversificăm portofoliul de produse și să punem la dispoziția consumatorilor exact produsele pe care aceștia și le doresc.

Un exemplu în această direcție îl reprezintă noul salam Cozia, din portofoliul brandului Caroli, primul produs Caroli Foods Group în care am implicat consumatorii în toate etapele de dezvoltare, de la rețetă, alegerea numelui, forma produsului până la designul ambalajului și informațiile de pe etichetă. Datorită acestui plan de investiții operaționale de-a lungul anilor, producem în fabrica noastră din Pitești produsul pe care consumatorii și-l doresc în categoria salam: 98% conținut de carne, afumare naturală cu lemn de fag și cât mai puțini aditivi în rețetă.

Sustenabilitatea rămâne o prioritate strategică pentru compania noastră, iar anul acesta facem un pas important în direcția reducerii amprentei de carbon prin instalarea de panouri fotovoltaice la fabrica din Pitești. Acest proiect ne va permite să reducem emisiile de CO₂ cu aproximativ 610 tone anual, contribuind semnificativ la protejarea mediului înconjurător. În același timp, ne vom crește autonomia energetică și eficiența operațională, consolidând angajamentul nostru față de un viitor mai verde și mai responsabil.

De asemenea, avem un angajament ferm în direcția reducerii amprentei de plastic din operațiunile noastre, cu un accent special pe optimizarea ambalajelor pentru produsele feliate și pe eficientizarea materialelor utilizate în lanțul logistic. În acest sens, am inițiat un proces de înlocuire treptată a lădițelor din plastic cu alternative din carton, contribuind astfel la un model operațional mai responsabil și sustenabil.

Capital: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

Giampaolo Manzonetto: Costurile și presiunea inflaționistă continuă să reprezinte principala provocare și în ultimul an. Este o situație cu care ne confruntăm deja de mai mulți ani, dar am învățat să ne adaptăm, iar atenția noastră este îndreptată pe două direcții principale: eficientizarea proceselor operaționale și menținerea calității produselor noastre.

Preferințele de consum, de asemenea, sunt în continuă schimbare și există o cerere tot mai mare pentru produse mai sănătoase, fără E-uri și cu cât mai puțini aditivi. Pentru a ne menține competitivi, în ciuda provocărilor inflaționiste, care afectează nu doar producătorii, cât și bugetul consumatorilor, în ultimul an am gestionat atent resursele și ne-am consolidat parteneriatele, pentru a ne asigura că producem în continuare produse de calitate și rămânem un producător competitiv pe piața din România. De la începutul acestui an ne-am concentrat strategic pe consolidarea segmentului de produse performante din portofoliul companiei, redefinind direcțiile noastre de business pentru a susține o creștere sustenabilă și durabilă. Această recalibrare a strategiei reflectă angajamentul nostru de a livra valoare pe termen lung, într-un mediu de afaceri dinamic și competitiv.

Capital: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

Giampaolo Manzonetto: Caroli Foods Group înseamnă o companie cu o activitate de peste 30 de ani pe piața din România, aproape 1.400 de angajați, o fabrică și un lanț logistic propriu, dar și un portofoliu de cinci branduri puternice: Caroli, Sissi, Maestro, Campofrio și Primo.

Compania reprezintă un reper în industria FMCG și a trecut prin procese de transformare importante de-a lungul anilor, gustul și calitatea produselor pe care le oferă fiind recunoscute și apreciate de-a lungul generațiilor de consumatorii din România, dar și de cei din țările din Europa în care exportăm.

De asemenea, din 2017, Caroli Foods Group face parte din Sigma, o companie multinațională alimentară de top, care operează în 17 țări din trei regiuni cheie: Europa, America de Nord și America de Sud. Această apartenență se traduce într-o cultură organizațională puternică, aliniată la strategia întregului grup Sigma, bazată pe etică, respect față de consumator și responsabilitate.

Într-o piață competitivă și în continuă transformare, diferențiatorii noștri vin dintr-o combinație de tradiție, inovație și respect față de consumatori.

Capital: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

Giampaolo Manzonetto: Mediul economic din România este unul provocator, dar și plin de oportunități. Inflația persistentă, creșterea costurilor, schimbările fiscale afectează întreaga industrie, dar, în același timp, deschiderea către inovație și consumul intern oferă un potențial important de dezvoltare. Piața de FMCG rămâne una dintre cele mai dinamice, cu un potențial puternic pentru brandurile care reușesc să aducă valoare adăugată și să construiască parteneriate solide.

În acest context, consider că adaptabilitatea și parteneriatele pe termen lung cu toți actorii din lanțul valoric (de la furnizori până la retaileri) rămân esențiale pentru a menține stabilitatea și a continua dezvoltarea sustenabilă a pieței.

Capital: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Giampaolo Manzonetto: Caroli Foods Group este o companie care, de peste 30 de ani, contribuie în mod esențial la alimentația zilnică a românilor, oferindu-le produse gustoase și de înaltă calitate, dar și la dezvoltarea comunităților locale, compania generând un impact social relevant în județul Argeș, locul în care se află principalele noastre operațiuni: fabrica și depozitul logistic central.