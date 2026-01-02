„Realizăm permanent investiții pentru modernizarea spațiilor de producție și depozitare care susțin portofoliul nostru vast și inovator, având în același timp o preocupare constantă pentru limitarea impactului asupra mediului”, explică Grzegorz Grabowski, General Manager.

Maspex a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” din România, ediția 2025. Iar cu acest prilej, Grzegorz Grabowski a oferit un interviu în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

GRZEGORZ GRABOWSKI: Maspex Romania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,257 mld. lei.

C: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

GG: Pentru anul 2025, ne-am setat ca obiectiv o creștere cu 7% a cifrei de afaceri, față de 2024.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

GG: La Vălenii de Munte am finalizat un depozit modern, semi-automatizat, situat în imediata apropiere a fabricii și proiectul pentru producția de energie din surse regenerabile. La Vatra Dornei a fost implementat al doilea proiect pentru panouri fotovoltaice și stația de tratare a apelor uzate.

Permanent realizăm investiții pentru modernizarea spațiilor de producție și depozitare care susțin portofoliul vast și inovator, având în același timp o preocupare constantă pentru limitarea impactului asupra mediului înconjurător.

Investim în linii performante de producție, în ambele puncte de lucru, pentru a crește eficiența și calitatea proceselor.



C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

GG: Principalele provocări ale acestei perioade sunt direct legate de contextul economic și social care determină schimbări în comportamentul consumatorilor. Reglementările legislative – creșterea TVA, taxele specifice industriei, implementarea sistemului SGR, creșterile semnificative ale prețurilor materiilor prime adaugă costuri suplimentare și influențează decizia consumatorilor, dar și dinamica piețelor pe care suntem activi.

Ca producător, ne adaptăm continuu la nevoile consumatorilor, suntem atenți la tendințele pieței locale și globale și ne concentrăm pe identificarea acelor oportunități care ne ajută să creștem și să ne diferențiem, menținând în continuare poziția de jucător important al industriei din care facem parte.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

GG: Maspex Romania este o companie cu vastă experiență pe piața locală și internațională, parte a celei mai mari companii private din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, având un portofoliu diversificat, cu prezență în mai multe categorii, precum băuturi răcoritoare, apă minerală naturală, cafea instant, snack-food, paste și cereale, ketchup, conserve de tomate și dulceață, băuturi alcoolice.

Deținem un portofoliu variat cu branduri apreciate de consumatorii români precum Tymbark, Tedi, Bucovina, Alcalia, La Festa, Salatini, Vălenii de Munte și branduri internaționale incluse mai recent în portofoliu, precum brandul legendar polonez Vodka Zubrowka.

Susținem dezvoltarea companiei și prin achiziții strategice realizate în momente-cheie, care ne permit să ne extindem pe noi piețe sau segmente de piață.

Inovăm constant anticipând nevoile consumatorilor astfel că, de-a lungul timpului, am lansat produse care au deschis noi direcții pe piață, fie prin concepte unice, prin tipuri noi de sortimente sau ambalaje care au redefinit standardele din categoriile lor.

Experiența pe piață, flexibilitatea în adaptare, dar și dorința constantă de a ne adapta nevoilor consumatorilor ne asigură atât reziliența în momentele dificile socio-economice, cât și noi oportunități de dezvoltare prin care reușim să ne diferențiem.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

GG: Compania Maspex este angajator important în comunitățile în care își desfășoară activitatea. Ne bazăm pe o echipă implicată, unită, care se adaptează rapid provocărilor actuale.

Încurajăm tinerii să se alăture echipei prin programe dedicate precum parteneriate cu universitățile, programe de internship plătite, programe de practică pentru licee.

Totodată, suntem foarte atenți la modul în care putem crește performanțele echipei și investim permanent pentru a asigura medii de lucru moderne, sigure și motivante, care să sprijine performanța, colaborarea și dezvoltarea angajaților.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

GG: Anual, derulăm programe de responsabilitate socială la nivel național și local, prin care contribuim la consolidarea educației în domenii precum siguranța personală, ecologie, sport.

Școala siguranței Tedi, Tedi și prietenii naturii, Cupa Tymbark Junior, Păstrăm Ținutul Echilibrului (acțiune de reîmpădurire sub brandul Bucovina) sunt câteva dintre proiectele de succes care au devenit tradiție pentru noi.

În această perioadă, cadrele didactice se pot înscrie și participa gratuit la programele de responsabilitate socială dedicate școlilor și grădinițelor, mai exact a XI-a ediție a Școlii siguranței Tedi – pentru clasa I și a III-a ediție a programului Tedi și prietenii naturii – pentru preșcolarii de grupă mare.

Din 1 octombrie vor fi deschise înscrierile pentru Cupa Tymbark Junior.

Din 2019, desfășurăm o campanie anuală de reîmpădurire în zona Bucovina – “Protejăm Ținutul Echilibrului”. Scopul acestei campanii este manifestarea respectului față de natură precum și față de consumatorii care apreciază calitățile apei Bucovina, echilibrul și puritatea ei absolută, de aceea acțiunile de reîmpădurire sunt organizate în zone greu accesibile din apropierea surselor de apă Bucovina.

Mediul economic continuă să fie dificil



C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

GG: Mediul economic continuă să fie dificil, cu provocări, atât pentru noi, ca producători, cât și pentru consumatorii produselor noastre.

Reformele fiscale, creșterea TVA, inflația influențează comportamentul consumatorilor, deciziile de cumpărare și ne determină să ne adaptăm strategiile pentru a rămâne relevanți în industria din care facem parte.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

GG: Etapele pe care le traversăm aduc atât provocări, cât și oportunități. Ca și până acum, ne vom concentra să consolidăm poziția noastră în piață pentru brandurile din portofoliul – Tymbark, Bucovina, Tedi, Nestea, La Festa, Salatini, Vălenii de Munte, Zubrowka.

Continuăm, de asemenea, proiectele de investiții planificate, susținând o dezvoltare durabilă și consolidându-ne poziția de lider pe piață.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

GG: Ne propunem să ne dezvoltăm continuu, să creăm produse cu pasiune și cu simțul responsabilității, cu care să fim alături de oameni în viața lor de zi cu zi.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

GG: În prezent, pe plan social resimțim efectele contextului tensionat de la graniță, însă acestea nu influențează în mod direct relațiile noastre comerciale.

Deși la începutul conflictului din proximitatea granițelor României au apărut dificultăți în colaborarea cu anumiți furnizori de materii prime, am reușit să gestionăm aceste situații și să le depășim într-un interval scurt de timp.