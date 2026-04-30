Ilie Bolojan a oferit explicații detaliate în cadrul podcastului, privind metafora utilizată, subliniind încă de la început că aceasta trebuie înțeleasă ca o figură de stil și nu ca o referire directă la oameni.

„Acum, aș vrea să fac o precizare și aici la dumneavoastră. Eu am dat un exemplu plastic. Am folosit o figură de stil care se referă la faptul că atunci când un gospodar își umple cămara cu grâne, degeaba le-a strâns cu greu, degeaba le folosește cu măsură dacă sunt niște rozătoare care îi fac praf tot ce a strâns el acolo”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a continuat explicația, accentuând că sensul metaforei este unul general, ușor de înțeles.

În același context, oficialul a detaliat problema de fond, legată de modul în care sunt gestionate resursele statului.

„Realitatea este următoarea…oricât am încercat să ne colectăm veniturile de bine, oricât am crește taxele la un nivel suportabil, oricâte economii vom face, dacă nu vom la niște măsuri pentru ca resursele financiare ale țării să nu mai fie risipite, dacă nu vom crea condiții corecte pentru ca anumite lucruri să se rezolve, trecerea de la guvernările de tip mediocre la buna guvernare nu se va putea face”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a adus în discuție exemple concrete din domeniul energiei pentru a ilustra impactul deciziilor administrative asupra economiei și cetățenilor.

Pentru a face mai clar mecanismul, acesta a recurs la o comparație accesibilă, explicând prin exemple din viața de zi cu zi cum creșterea producției și a concurenței influențează direct scăderea prețurilor.

„Și am să dau câteva exemple ca să mă înțelegeți. Orice om rațional de exemplu înțelege că pentru a avea un preț mai bun al cafelei sau apei pe care o aveți aici, ar trebui să avem o producție mai mare, să apară concurența pentru a scădea prețurile”, a explicat Ilie Bolojan.

Oficialul a detaliat apoi nivelul consumului energetic din România.

„La fel este și în domeniul energiei. Și gândiți-vă că România folosește iarna aproximativ 9000 de megawati, iar vara între 5.500 și 6.000 de megawați. Atâta consumă economia României, atât cetățenii cât și firmele, într-o zi”, a spus Ilie Bolojan.

În continuare, acesta a explicat dezechilibrele generate de lipsa capacităților de stocare.

„Pentru a putea avea o energie mai ieftină, trebuie să susținem producția de energie suplimentară. Atât producția care este constantă, deci în bandă, pentru că un sfert din producția României este variabilă, deci fotovoltaice și solar”, a declarat Ilie Bolojan.

Explicația a fost completată cu un exemplu detaliat privind fluctuațiile de preț din piața energiei, pentru a ilustra concret dezechilibrele generate de lipsa capacităților de stocare și de gestionarea ineficientă a producției. Ilie Bolojan a arătat că variațiile foarte mari de preț pe parcursul aceleiași zile nu sunt întâmplătoare, ci reflectă diferențele dintre momentele de supraproducție și cele de deficit, în special în contextul creșterii ponderii energiei din surse regenerabile.

„Și dacă nu stocăm, gândiți-vă că la prânz se poate ajunge să ai un preț de 10 lei sau poate chiar să ai un preț negativ de la ora 12 până pe la ora 16 când am soare puternic, iar seara să am un preț de 700-800 de lei, iar dacă aș avea stocare să stochez tot ce este în excedentar la prânz și să livrăm seara, prețul ar scădea”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a susținut că problemele din sistem nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unor decizii și toleranțe instituționale.

„Dar noi ce am făcut? Am blocat. S-a scumpit foarte mult accesul producătorilor la rețele de electricitate, eliberând autorizații de racordare pentru companii care nu fac nicio investiție. Se vede asta de ani de zile, care sunt companiile fără angajați, care sunt nou înființate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a detaliat amploarea fenomenului și efectele sale, explicând dimensiunea disproporționată a autorizațiilor acordate în raport cu necesarul real de consum și impactul direct asupra blocării investițiilor și creșterii costurilor din sistemul energetic.

„Înțeleg companiile de proiect, dar aici este o nebunie. Am eliberat autorizații de 80.000 de megawați, încă 30.000 în procesare, deci față de 9.000 necesari, avem 120.000 de megawați eliberați sau în procesare și dacă am împărți la patru ca fotovoltaice, este mult mai mult decât capacitatea rețelelor noastre. Practic am blocat asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Oficialul a indicat și instituțiile implicate în această situație, subliniind rolul decisiv al autorităților de reglementare și al operatorului sistemului energetic în tolerarea acestor disfuncționalități.

„Sigur, n-a văzut nimeni de doi ani de zile așa ceva. Sigur, asta a fost tolerată datorită unor reglementări slabe, fără garanții, datorită faptului că Transelectrica, societatea care are acest tablou general și care este, să spunem, autostrada energetică a României, gestionează sistemul energetic național, a tolerat acest lucru, dar bineînțeles că asta le-a dus câștiguri unora”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a explicat și mecanismul prin care s-au obținut câștiguri, arătând cum unele entități au valorificat autorizațiile obținute fără investiții reale pentru a genera profituri rapide.

„Pentru că cei care au reușit să-și rezolve un ATR (avizul tehnic de racordare) și l-au și vândut, au făcut niște bani zdraveni”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a adus în discuție și situația din sectorul combustibililor, unde susține că au fost identificate probleme majore de evaziune.

„Dar asta s-a făcut pe spatele cetățenilor noștri, pentru că neavând producție de energie, trebuie să plătești o energie cu 10, 20, 30% mai scumpă. Și toate aceste blocaje au fost tolerate și de care au profitat cei care au putut să speculeze în mod evident, care erau într-o anumită conveniență și în anumite legături cu cei care au tolerat așa. Așa numiți băieți deștepți. Exact”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat contextul intervențiilor recente, arătând că măsurile au fost declanșate după identificarea unor disfuncționalități evidente și a unor pierderi semnificative generate de lipsa de control din sistem.

„Ori gândiți-vă când am, în primul rând, am pus reflectoarele pe acest domeniu. Când am sesizat această problemă, care era evidentă pentru oameni de specialitate, vă dați seama că acești 80.000 de megavați înseamnă niște sume importante care au creat un deranj. Mă rog să vă gândiți, de exemplu, la zona de combustibil”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a detaliat măsurile luate, explicând introducerea unor reguli mai stricte de autorizare și control pentru a limita practicile abuzive și evaziunea fiscală din sector.

„De la începutul acestei luni, trebuie să te autorizezi pe partea de depozite de combustibil, pentru că aveam multe, prea multe antrepozite fiscale. Una este să aibă un depozit de combustibil, o companie mare care are rețea de benzinării sau este un trader consacrat și alta este să constați că în anumite județe sunt niște depozite, antrepozite fiscale care pot să ruleze doar facturi și având în vedere că din prețul total al combustibilului o bună parte, aproape jumătate înseamnă taxe, accize și TVA”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat dimensiunea fenomenului, evidențiind amploarea evaziunii și numărul mare de entități implicate care au funcționat ani la rând fără controale eficiente.