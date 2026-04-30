BCE a decis joi, 30 aprilie 2026, să mențină nemodificate dobânzile pentru a șaptea ședință consecutivă, însă mesajul transmis indică o schimbare de ton în fața creșterii accelerate a inflației.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul de presă publicat după reuniunea instituției.

Datele preliminare publicate de Eurostat indică o creștere a inflației anuale în zona euro până la 3% în aprilie, față de 2,6% în martie, nivel care depășește ținta de 2% stabilită de BCE pe termen mediu.

Această evoluție este atribuită în principal scumpirii energiei, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la petrol și gaze în ultimele luni.

BCE subliniază că dinamica prețurilor la energie reprezintă un factor major de risc pentru stabilitatea economică și pentru evoluția inflației.

Conform datelor Eurostat, prețurile la energie au crescut cu 10,9% în aprilie, comparativ cu un avans de 5,1% în luna precedentă, ceea ce amplifică presiunile asupra costurilor din economie.

„Riscurile de creştere a inflaţiei şi riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul şi cu cât mai mult preţurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflaţiei şi a economiei”, se arată în comunicatul BCE.

În acest context, investitorii anticipează deja că instituția va începe un nou ciclu de majorare a dobânzilor în lunile iunie și iulie, cu posibilitatea unor măsuri suplimentare în toamnă.

„Aşteptările inflaţioniste pe termen mai lung rămân bine ancorate, deşi pe termen scurt acestea s-au modificat semnificativ. Consiliul guvernatorilor nu se angajează în prealabil la o anumită evoluţie a dobânzii”, precizează instituţia de la Frankfurt.

Deși inflația generală este în creștere, indicatorii de bază sugerează o moderare a presiunilor interne din economie.

În aprilie, inflația de bază a încetinit la 2,% de la 2,3% în martie, ceea ce indică faptul că efectele secundare ale creșterii prețurilor sunt, deocamdată, limitate.

Pe de altă parte, analiștii avertizează că șocul energetic ar putea afecta creșterea economică, estimările indicând o posibilă reducere de 0,5 puncte procentuale din PIB-ul zonei euro.

„Experienţa inflaţiei este atât de recentă încât firmele vor majora preţurile mai rapid decât în 2022, iar angajaţii vor căuta să-şi asigure salarii mai mari mai curând, ceea ce probabil va accelera evoluţia inflaţiei”, a apreciat Lorenzo Codogno de la LC Macro Advisors.

Datele Eurostat arată că economia zonei euro a înregistrat o creștere modestă de 0,1% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, în scădere față de avansul de 0,2% din ultimele trei luni ale anului precedent.

Comparativ anual, PIB-ul a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană, ritmuri mai reduse decât cele înregistrate anterior.

Pe fondul contextului economic fragil și al încetinirii creșterii la nivel european, liderii financiari internaționali atrag atenția asupra unor riscuri suplimentare care pot amplifica vulnerabilitățile economiei globale.

Directorul executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat că o eventuală recesiune declanșată de probleme în sectorul creditării ar putea avea efecte mai severe decât se estimează în prezent.

„Nu am mai avut de mult o recesiune bazată pe credit, iar atunci când va apărea, va fi mai gravă decât cred oamenii”, a spus acesta.

Dimon a subliniat că, deși există numeroase companii solide în sectorul creditului privat, standardele nu sunt uniforme, ceea ce indică potențiale vulnerabilități.

Piața creditului privat a crescut rapid în ultimii ani, ajungând la aproximativ 1,7 trilioane de dolari, în timp ce expunerea băncilor americane pe acest segment se apropia de 300 de miliarde de dolari la jumătatea anului trecut, potrivit Moody’s.

În cazul JPMorgan, expunerea este estimată la circa 50 de miliarde de dolari, însă Dimon consideră că riscurile sistemice rămân limitate comparativ cu alte segmente financiare.

În același timp, acesta a evidențiat problemele structurale ale economiei europene, pe care le atribuie unor politici fiscale și de reglementare considerate nefavorabile mediului de afaceri.

În acest context, el a recomandat adoptarea unor reforme pentru creșterea competitivității, inspirate de propunerile formulate de Mario Draghi.

„Comerțul liber și deschis ar putea sprijini creșterea economică a Europei, ceea ce ar fi benefic și pentru Statele Unite”, a adăugat el.

Tabel sinteză – indicatori și decizii-cheie privind BCE și economia zonei euro: